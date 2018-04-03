Reconstrução da Ponte da Madalena em Vila Velha ainda é só promessa

Ponte da Madalena, na Barra do Jucu, está destruída Crédito: Vitor Jubini | GZ

Há exatamente quatro meses, após fortes chuvas, uma correnteza do Rio Jucu destruiu a Ponte da Madalena, na Barra do Jucu, em Vila Velha. No mesmo dia em que a estrutura desmoronou  3 de dezembro do ano passado  o Governo do Estado garantiu que faria a reconstrução da ponte. Mas isso ficou só na promessa: ainda não há data para a obra começar.

A ponte ligava a Barra do Jucu à reserva ambiental de Jacarenema e à Praia da Barrinha e, sem a via, a rotina no bairro foi alterada.

A comerciante Graziela Rodrigues da Costa, por exemplo, tem uma peixaria perto de onde a ponte ficava e contabilizou redução de 30% nas vendas desde o incidente.

Para mim está fazendo muita falta. Sempre tinha gente pescando por aqui, ou fazendo turismo. E eu percebo que, pelo jeito, a ponte não vai ser reconstruída tão cedo, lamenta.

O presidente da Associação de Moradores da Barra do Jucu, Denivaldo Falcão, lembra que, nos finais de semana, pelo menos 500 ciclistas passavam pelo bairro, movimentando o comércio. Agora, sem a ponte, eles passam pela rodovia e não entram mais na comunidade.

Já para Petrus Lopes, presidente do Instituto Jacarenema, a principal mudança causada pela queda da ponte foi o passeio que era feito com estudantes. Era um roteiro para apresentar a região. Sem a ponte, vamos ter que alterar o nosso itinerário, disse.

HISTÓRIA

A Ponte da Madalena foi construída em 1896 e foi batizada em homenagem à Banda de Congo da Barra do Jucu, famosa pela música Madalena do Jucu, do cantor Martinho da Vila. Em 2015, a ponte passou por uma restauração e se tornou portão de entrada da Reserva Ecológica de Jacarenema.

GOVERNO DISSE QUE ASSUMIRIA A OBRA

A Ponte da Madalena foi derrubada na manhã do dia 3 de dezembro de 2017. Na tarde do mesmo dia, o secretário de Estado da Agricultura, Octaciano Neto, visitou o local e anunciou que a recuperação da ponte seria feita pelo governo Estadual.

Quatro meses depois, a assessoria de comunicação da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Aquicultura e Pesca (Seag) afirmou, em nota, que está analisando a forma de contratação do projeto de engenharia da nova ponte.

Já a Prefeitura de Vila Velha, também em nota, explicou que encaminhou ao Governo do Estado um projeto para reconstrução da ponte. Disse também que a administração municipal está à disposição, caso seja solicitada, para contribuir com o processo.

Segundo Denivaldo Falcão, presidente da Associação de moradores da Barra do Jucu, o projeto encaminhado pelo prefeitura foi apresentado à comunidade mas foi rejeitado. Para Falcão, a nova ponte seria faraônica.

Nós queremos uma ponte simples e com segurança para ir e vir, afirma Falcão.

Petrus Lopes, presidente do Instituto Jacarenema concorda que o planejamento para a reconstrução da ponte deve envolver toda a região, principalmente, o Parque Jacarenema.

É preciso que no parque bem cuidado e com boa estrutura exista uma ponte. E não que exista uma ponte sem o parque, defendeu o ambientalista.