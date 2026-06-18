Bandeiras nas varandas: o condomínio pode proibir?

Os que defendem uma posição mais rigorosa costumam se apoiar justamente nas regras do Direito Condominial. O argumento central é que o artigo 1.336, inciso III, do Código Civil proíbe o condômino de alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas, cabendo à administração zelar pela preservação da harmonia estética e da padronização do edifício.





Por outro lado, há quem sustente que a exposição da Bandeira Nacional possui tratamento jurídico diferenciado. Isso porque a Lei Federal nº 5.700/1971, que disciplina os símbolos nacionais, admite sua utilização por particulares.





Sob essa ótica, a exibição da bandeira brasileira não poderia ser tratada da mesma forma que outros elementos decorativos, havendo limites para a intervenção do condomínio quando se trata de um símbolo protegido por legislação federal.





Não raramente surge o argumento de que essa legislação estaria em desuso. Contudo, vale lembrar que, no ordenamento jurídico brasileiro, o simples desuso não revoga uma lei.





Isso não significa, porém, que toda forma de exposição da Bandeira Nacional seja automaticamente permitida.





A própria legislação estabelece regras para a utilização dos símbolos nacionais e exige que sua exibição ocorra de forma respeitosa e adequada. Assim, aqueles que invocam a proteção da norma também devem observar as condições legalmente previstas para sua utilização. Além disso, permanecem relevantes questões relacionadas à segurança, à forma de fixação e ao impacto visual causado na edificação.





Talvez por isso a jurisprudência não seja uníssona. Existem decisões que afastam multas aplicadas por condomínios, reconhecendo a relevância da proteção conferida ao direito de exibição de símbolos nacionais.





Em sentido diverso, também há julgados que prestigiam a autonomia das normas condominiais e reconhecem a legitimidade de restrições voltadas à preservação da fachada e da harmonia estética da edificação.





Em relação às bandeiras de outras nacionalidades, a discussão tende a se concentrar ainda mais nas regras internas do condomínio e na caracterização, ou não, de alteração de fachada, uma vez que não existe legislação equivalente que lhes confira tratamento específico semelhante ao previsto para a Bandeira Nacional.