Virginia Fonseca e Vini Jr. promovem festa julina e posam na barraca do beijo

A reconciliação entre Virginia Fonseca e Vinicius Junior ganhou mais um capítulo nessa terça-feira (21). Depois de passarem o dia na praia, na Zona Sul do Rio de Janeiro, a influenciadora e o atacante do Real Madrid abriram as portas da mansão do jogador para uma festa julina com amigos.





Os dois apareceram juntos em diversos registros do evento e posaram em clima de romance na tradicional barraca do beijo.





Nas redes sociais, Virginia compartilhou fotos da celebração e resumiu o momento com a legenda: "Nossa festa julina". Em uma das imagens mais comentadas, ela aparece ao lado do namorado na barraca do beijo.





Vini Jr. respondeu à publicação com uma sequência de corações vermelhos. Amigos do casal também deixaram mensagens de carinho. "Uma aura tão leve, né, menina", escreveu Álvaro Xaro, enquanto Lucas Guedez comentou: "Menina risonha que ri e sonha".





A comemoração contou com decoração típica de festa julina, incluindo barracas, banca de churrasquinho, comidas tradicionais e doces temáticos. Raphaela Silveira foi uma das primeiras convidadas a chegar e apostou em um traje de noiva caipira.





Antes do início da festa, ela mostrou nas redes sociais os preparativos finais da decoração montada no campo de futebol da residência do atleta. Entre os convidados também estava Monyque Isabella, irmã de Zé Felipe, ex-marido de Virginia.





A celebração acontece menos de 24 horas depois de Virginia e Vini Jr. oficializarem a reconciliação. Na noite de segunda-feira (20), eles trocaram beijos durante a inauguração da WeGym, academia criada pela influenciadora em Goiânia.





Os rumores da volta ganharam força desde a Copa do Mundo. Após a eliminação da seleção brasileira, os dois passaram a ser vistos juntos em diferentes viagens e compromissos, incluindo uma sessão de soroterapia nos Estados Unidos, dias de férias na Itália e um show de Bad Bunny.





Nos últimos dias, Virginia e Vini Jr. ainda chamaram atenção pelas mudanças na aparência. O atacante realizou sua primeira harmonização facial, enquanto a influenciadora passou por um procedimento de rejuvenescimento conhecido como "XERF", voltado para melhorar a firmeza e a flacidez da pele.