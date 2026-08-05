As cinco maiores marcas do discurso de campanha de Pazolini

Pazolini tem investido numa estratégia e numa personalidade: a da luta do Davi contra Golias; a do candidato humilde (que anda num carrinho popular), “representante genuíno do povo”, desafiando as “elites políticas e econômicas do Espírito Santo” (supostamente representada pelo governador Ricardo Ferraço, que lidera a corrida no momento, de acordo com a última sondagem da Quaest).

Performaticamente, logo no início de seu discurso na convenção, Pazolini desceu do palanque e foi falar no meio dos apoiadores, caminhando entre eles e voltando ao palco no fim. Em gesto coreografado, com alto grau de simbolismo, foi “se lançar no meio do povo”. Literalmente “com os pés no chão”, igualando-se a todos.





No discurso, o ex-prefeito destacou que é “neto de costureira e taxista”. Disse que foi prefeito “caminhando morro, viela” e que quer “devolver aos mais pobres o direito de sonhar com um futuro melhor”. “Entreguei a minha vida para cuidar de quem mais precisa.”





Falando antes dele, Erick Musso rasgou ainda mais o verbo, explicitando a estratégia de estabelecer uma dicotomia: “É o povo contra o sistema! E o povo vai vencer!”





Vale citar, porém, que o próprio Pazolini tem ecoado esse tipo de fala em atos de pré-campanha. Em maio, num discurso a líderes políticos do Litoral Sul, em Itapemirim, ele disse o seguinte:





“Os grupos econômicos, a elite política, os poderosos do Espírito Santo tentaram nos isolar. Tentaram dizer que Pazolini era uma única voz. Mas vocês não nos deixaram sozinhos! O povo capixaba não deixou Pazolini sozinho!”

Na mesma reunião, Erick completou, na mesma linha:

“Os poderosos e a máquina pública que funciona diuturnamente pra tentar derrotar o povo do Espírito Santo, porque não estão preocupados com Marataízes, com Itapemirim, com Kennedy, com Piúma… Estão preocupados com seus próprios interesses. E é isso que amedronta eles, porque a sua candidatura não nasce a portas fechadas, não nasce de grupos econômicos, não nasce de grupos políticos. Sua candidatura nasce e emerge do coração do povo, que quer mudança e quer a abertura de um novo ciclo de desenvolvimento social e econômico.”

Já no dia 1º de junho, Pazolini protagonizou uma reunião pré-eleitoral em Bairro República, Vitória, e disse para os apoiadores:

“A turma da política antiga, a turma da velha política, as elites políticas e econômicas deste estado não querem aceitar que um neto de taxista e costureira chegue ao Palácio Anchieta!”

Suas andanças por feiras livres também reforçam a estratégia de se apresentar como um homem simples, informal e que dialoga diretamente com a população. “Tem que ir pra rua pra entender a dor do povo”, diz o ex-prefeito a uma senhora, num post, onde aparece regateando preços em barracas e tomando café com feirantes.





A estratégia foi lançada, na verdade, em seu derradeiro ato como prefeito de Vitória, também roteirizado para gerar um efeito dramático subliminar.

No dia 2 de abril (enquanto Ricardo tomava posse no governo), cercado por servidores municipais, o então prefeito fez um discurso emocionado aos apoiadores, à porta do seu carro: um modelo popular e antigo da Fiat.

Em seguida, ao lado da esposa, Paula de Pazolini, ele entrou no modesto automóvel da montadora italiana, acelerou e se foi, numa cena calculada, relativamente teatral (e o que é a política senão um grande teatro?).

Começou a pôr em marcha, ali, sua estratégia de fixar a imagem de um jovem governante que seria “gente como a gente”.