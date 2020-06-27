Tenho preconceito?

Todos os dias pessoas são mal tratadas, desrespeitadas e ate mesmo mortas por causa do preconceito. Por serem: negras; gays; gordas; deficientes; nordestinas ou estrangeiras (xenofobia); soropositivas; mulheres; de diferentes religiões, cultura e classe social... Enfim, quanto ao comportamento do mundo atual, essas atitudes são muito contraditórias e ultrapassadas. Penso que a base para uma nova mentalidade deve estar alicerçada no respeito. Sim, a “arma” de ataque às aberrações do preconceito, deverá ser o respeito. Falar, praticar, ensinar, debater e repetir. Respeito, respeito, respeito...