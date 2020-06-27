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Comportamento

Tenho preconceito?

Sim, contra os maledicentes, os arrogantes, os futriqueiros, os donos da verdade e, principalmente, contra os preconceituosos

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 08:00

Públicado em 

27 jun 2020 às 08:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

mãos dadas; bandeira lgbt
"O grande problema do preconceito está fundamentado na falta de respeito" Crédito: Freepik
Todos os dias pessoas são mal tratadas, desrespeitadas e ate mesmo mortas por causa do preconceito. Por serem: negras; gays; gordas; deficientes; nordestinas ou estrangeiras (xenofobia); soropositivas; mulheres; de diferentes religiões, cultura e classe social... Enfim, quanto ao comportamento do mundo atual, essas atitudes são muito contraditórias e ultrapassadas. Penso que a base para uma nova mentalidade deve estar alicerçada no respeito. Sim, a “arma” de ataque às aberrações do preconceito, deverá ser o respeito. Falar, praticar, ensinar, debater e repetir. Respeito, respeito, respeito...
A palavra respeito vem do latim, "ação de olhar para trás; consideração, respeito, atenção, conta; asilo, acolhida, refúgio";'
O grande problema do preconceito está fundamentado na falta de respeito. Em minha opinião, o respeito é o caminho para uma sociedade mais saudável. Não precisamos concordar com as escolhas do outro, mas temos a obrigação de respeitá-la. “Na essência somos iguais, nas diferenças nos respeitamos.”
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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