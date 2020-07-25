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Comportamento

Como ter uma boa imagem virtual

" Lives, aulas a distância, reuniões remotas, festas e encontros virtuais fazem, agora, parte rotineira do nosso dia a dia. E para a maioria de nós está é uma novidade e tanto, um verdadeiro desafio"

Públicado em 

25 jul 2020 às 08:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Oportunidades de emprego na área de tecnologia da informação
Atente-se à aparência e ao ambiente quando for participar de uma reunião, por exemplo. Crédito: Pixabay
Em tempos de quarentena e distanciamento social chegamos com maior rapidez ao mundo digital. Esse fenômeno já era esperado, mas por causa da pandemia, a migração foi acelerada. Fato é, que aqui estamos. Lives, aulas a distância, reuniões remotas, festas e encontros virtuais fazem, agora, parte rotineira do nosso dia a dia. E para a maioria de nós está é uma novidade e tanto, um verdadeiro desafio. Um bom momento para perceber a mudança e agir de forma apropriada na direção da atualização.
Observando dificuldades, comportamentos inapropriados e alguns vexames vou dividir aqui algumas dicas que considero importantes para um bom posicionamento nestes novos modelos de comunicação.
O ambiente: escolha um espaço, de preferência com um fundo. Pode ser uma parede, uma estante, uma cortina, ou seja, um lugar delimitado que impedirá a passagem das pessoas. Isso preserva a intimidade da reunião; inserir plantas ou flores, se possível, humaniza o espaço; uma boa iluminação sempre ajuda. A atenção com o ambiente demonstra organização e favorece a produtividade.
Bom senso: respeite os horários comerciais ou os marcados previamente; nunca faça chamadas de vídeo sem combinar antecipadamente.
A aparência: não confunda informalidade com desleixo, boa aparência é fundamental, um reforço na construção de uma imagem positiva e comprometida; uma boa postura nos da maior segurança, respiramos bem e desenvolvemos melhor a entonação e a dicção; cabelos limpos e penteados; barba feita ou aparada; escolha a roupa como se estivesse sido para o encontro; uma leve maquiagem para as mulheres; não precisa usar terno mas, não há lugar para pijamas ou roupas amarrotadas; de atenção a parte abaixo da cintura. Imagine ter que se levantar e estar de cuecas. Nestes casos, se não quer pensar muito use o bom e sempre correto jeans. Afinal imprevistos acontecem, mas devemos minimizá-los.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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