"Cuide-se bem". Crédito: Freepik

Dia vinte e quatro completo cinquenta e cinco anos. Confesso que não estranho. Não passou rápido e nem devagar. Está tudo certo! Talvez seja porque me dou conta, neste exato instante em que escrevo, de que vivo cada momento. Sim eu estou presente na maior parte do tempo, em atenção plena. Saboreio a vida como quem come uma manga com as mãos, me lambuzo mesmo. Acredito que a elegância é saber o comportamento adequado à cada situação e, no caso da manga, seria um descuido desperdiçar tal experiencia.

Mas não pensem que a vida só me deu mangas, nananinanão já recebi muitos limões alguns difíceis de engolir, e, no balanço geral, olhando daqui também já fiz muitas limonadas...

Neste espaço que é um grande presente, onde falamos sobre a arte da boa convivência e de viver a vida, resolvi dividir com vocês, alguns aprendizados: cuide-se bem. Você é a pessoa mais importante da sua vida; não se importe com o que os outros pensam sobre você, mas se importe com o que você pensa sobre você mesmo; julgue menos e ame mais; demonstre afeto; não se vitimize diante da vida; perdoe, tire por menos, releve; desenvolva a elegância ela pode ser aprendida e tornar-se um hábito, não depende de dinheiro.

Mas, sem elegância no coração, não há elegância; mantenha a alegria; seja um “desbravador” conheça o bairro, a cidade, o mundo e, principalmente, conhece a ti mesmo; mantenha uma conexão espiritual; cuide dos seus; cultive os amigos e por último, mas não menos importante, tenha coragem! Seguindo a constatação do filósofo Aristóteles: “A coragem é a primeira das qualidades humanas porque garante todas as outras”.

Eu por aqui, deixo a minha oração simples, do fundo do meu coração e que expressa a minha gratidão por tudo que recebi até aqui: obrigada.