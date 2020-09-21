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Comportamento

Você entende de arte?

Me sinto uma iniciante em progresso, mas vou dividir aqui a minha observação

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 09:00

Públicado em 

21 set 2020 às 09:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Mulher avaliando obra de arte em exposição
Mulher avaliando obra de arte em exposição Crédito: Shutterstock
Muitas pessoas estão despertando atenção para a arte. Procurando uma aproximação maior, através de cursos, iniciando coleções, frequentando exposições..., mas muitas ainda sentem um distanciamento, como se entender de arte fosse um privilégio para poucos. Se não é do seu interesse iniciar uma coleção adquirindo, imediatamente, obras com valores significativos não se sinta inibido em desenvolver a sua curiosidade. Sim, é ela que vai te ajudar a formar os seus conceitos e adquirir conhecimentos sobre o assunto.

Dica número um: não é porque um artista produz obras caras e é famoso que você tem que gostar. Combinado?

Entendo por arte as manifestações e atividades humanas ligadas às várias linguagens. Arquitetura, música, dança, teatro, cinema, pintura, fotografia, desenho... Percebe como estamos o tempo todo cercados por ela? Lá no nosso íntimo, já temos alguns critérios do que nos agrada ou não. É questão de apurarmos nossa sensibilidade para prestarmos atenção ao que nos toca de maneira mais agradável ou nos causa desconforto, nos provoca, a ponto de questionarmos o porquê.
Vivemos buscando um complemento de plenitude. Esse complemento encontramos nas emoções positivas existentes na vida humana e, dentre elas, as que mais se destacam são as emoções geradas pelas manifestações artísticas. Em suas mais variadas formas de expressão, a energia da arte é impactante.
Se você também for um interessado pelo tema, comece a visitar mais museus, galerias, cursos... E a conversar com quem entende mais do assunto.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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