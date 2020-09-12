Música e paladar muitas vezes não combinam

Fui almoçar com duas amigas em um restaurante charmoso, boa comida, vista bonita, excelente serviço, mas com uma apresentação de música ao vivo que causou grande incômodo. Uma situação é escolhermos um bar ou restaurante com a intenção de assistirmos a uma apresentação específica, de determinado artista. Outra, bem diferente, é ser exposta a um som alto, de qualidade duvidosa e repertorio aleatório. Tenho vários amigos artistas e sei que estamos vivendo um momento difícil e a classe artística está sendo muito afetada. Sou solidária a essa causa, mas acredito que os donos de restaurantes precisam fazer escolhas seletivas, analisar o público e o estilo do restaurante antes de contratar uma apresentação.