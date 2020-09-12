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Comportamento

Música e paladar muitas vezes não combinam

Uma situação é escolhermos um bar ou restaurante com a intenção de assistirmos a uma apresentação específica, de determinado artista. Outra, bem diferente, é ser exposta a um som alto, de qualidade duvidosa e repertorio aleatório

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 09:00

Públicado em 

12 set 2020 às 09:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Chef de cozinha irritado com música alta, coluna de Luciana Almeida
Os donos de restaurantes precisam fazer escolhas seletivas, analisar o público e o estilo do restaurante antes de contratar uma apresentação Crédito: Shutterstock
Fui almoçar com duas amigas em um restaurante charmoso, boa comida, vista bonita, excelente serviço, mas com uma apresentação de música ao vivo que causou grande incômodo. Uma situação é escolhermos um bar ou restaurante com a intenção de assistirmos a uma apresentação específica, de determinado artista. Outra, bem diferente, é ser exposta a um som alto, de qualidade duvidosa e repertorio aleatório. Tenho vários amigos artistas e sei que estamos vivendo um momento difícil e a classe artística está sendo muito afetada. Sou solidária a essa causa, mas acredito que os donos de restaurantes precisam fazer escolhas seletivas, analisar o público e o estilo do restaurante antes de contratar uma apresentação.
Música com comida é um assunto relevante, estudado na Oxford University. Uma especialista dessa Universidade, Janice Wang, disse: “A música pode mudar o sabor que as pessoas percebem na comida. E um definitivo pecado capital é a música alta, esta inviabiliza qualquer tentativa de conversa e leva os solitários ao desespero…”
Quando decidimos por um restaurante, buscamos um momento de prazer, boa comida, relaxamento e interação com amigos ou até mesmo de contemplação com a nossa pessoa. Penso que, assim como controlamos a temperatura do ar-condicionado, devemos fazer o mesmo com o volume e a qualidade da música.

Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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