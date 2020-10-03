Puxe o carro

É impressionante a nossa capacidade de achar que devemos ter mais bônus do que ônus, ou seja, mais direitos do que deveres. Observo muito o comportamento nos supermercados e confesso, não paro de me surpreender com cada atitude.... Mas, o que mais me incomoda é a falta de gentileza e empatia das pessoas que, ao passarem as suas compras pelo caixa pagam, pegam os seus pertences e abandonam os seus carrinhos, impedindo que o próximo cliente tenha acesso ao caixa. Como se, entre um cliente e outro, o carrinho desse um salto e voltasse ao seu lugar. Caríssimos leitores: estou sendo exigente ou retirar o carrinho é um compromisso do cliente que finaliza as compras?