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Cotidiano

Puxe o carro

Em vários países do mundo, para retirar um carrinho o cliente precisa inserir uma moeda que será retirada no momento da devolução do mesmo. Em minha opinião, por aqui, a devolução somente aconteceria se fosse por uma nota de dez reais ou mais...

Públicado em 

03 out 2020 às 08:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Empatia ou hipocrisia, qual a palavra da moda?
O que mais me incomoda é a falta de gentileza e empatia das pessoas. Crédito: Unsplash
É impressionante a nossa capacidade de achar que devemos ter mais bônus do que ônus, ou seja, mais direitos do que deveres. Observo muito o comportamento nos supermercados e confesso, não paro de me surpreender com cada atitude.... Mas, o que mais me incomoda é a falta de gentileza e empatia das pessoas que, ao passarem as suas compras pelo caixa pagam, pegam os seus pertences e abandonam os seus carrinhos, impedindo que o próximo cliente tenha acesso ao caixa. Como se, entre um cliente e outro, o carrinho desse um salto e voltasse ao seu lugar. Caríssimos leitores: estou sendo exigente ou retirar o carrinho é um compromisso do cliente que finaliza as compras?
Em vários países do mundo, para retirar um carrinho o cliente precisa inserir uma moeda que será retirada no momento da devolução do mesmo. Em minha opinião, por aqui, a devolução somente aconteceria se fosse por uma nota de dez reais ou mais...
Neste espaço abordamos vários assuntos do cotidiano e, procurando, sempre, maneiras de interagir com pessoas e situações usando os melhores recursos possíveis de comunicação e comportamento. Tento elevar a linha de raciocínio e as opiniões para que as questões sejam resolvidas de forma leve e eficiente. Mas, em alguns momentos fica difícil manter o equilíbrio. Preconceito, grosseria, desrespeito... essas são atitudes que chamam a nossa atenção e provocam a nossa indignação.
Que tal um movimento #puxe o carro?
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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