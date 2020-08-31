Protetor solar: por que incluir o uso diário na rotina de cuidados com a pele

Segundo especialistas, o cuidado com a pele deve ser constante Crédito: Deposit fotos

Para quem deseja ter uma pele saudável, sem manchas e prevenir doenças, o uso do protetor solar deve ser feito diariamente, independente da estação do ano. Mesmo que o tempo esteja frio, o hábito de aplicar o produto deve ser mantido, já que a exposição à luz artificial também pode causar danos. Neste período de pandemia, é fundamental usá-lo frequentemente e apostar na reaplicação ao longo do dia.

De acordo com o dermatologista Samir Blunck, é muito comum as pessoas descuidarem do uso no inverno, mas a proteção deve ser constante. "Além da emissão de raios ultravioletas pelo sol, as luzes visíveis de ambientes fechados, como as lâmpadas fluorescentes e a luz do computador, também transmitem radiação que causa alterações no DNA da pele e desencadeiam efeitos nocivos como manchas e envelhecimento", aponta.

Na hora de escolher o protetor ideal para o rosto, por exemplo, é indispensável contar com uma orientação médica para analisar se a pele é oleosa, mista, acneica ou seca. "Vale lembrar sempre que o protetor para região da face deve ser específico para a área. A aplicação na região do pescoço e colo também não pode ser esquecida", indica Samir Blunck.

Na rotina de cuidados, a limpeza da pele também deve entrar na programação diária, lembra o dermatologista. "A maioria dos protetores solar podem ser removidos com água e sabonete facial. Se os produtos forem mais oleosos, é essencial passar um demaquilante", finaliza o profissional.

Proteção feita para o capixaba

Uma das opções oferecidas pelo mercado é a linha Bem Cuidar de proteção solar, da Rede Farmes. O produto tem filtros com fatores 30, 50 e 60 e Oil-Free "Com excelente custo-benefício, a nossa linha foi pensada especialmente no público capixaba, que vive perto da praia e necessita de uso do protetor continuamente", ressalta a farmacêutica Ariane Delevedove.

Segundo ela, no dia a dia da farmácia, é comum as pessoas gostarem, principalmente, da textura e da fragrância dos produtos. "Prevemos lançar no ano que vem alternativas faciais e corporais com fator 70", acrescenta Ariane.

Você encontra toda linha Solar Bem Cuidar exclusivamente nas farmácias Rede Farmes em todo o Espírito Santo. A estação com temperaturas e sol mais ameno é uma oportunidade para incluir o uso do protetor solar na rotina diária de cuidados com a pele, assim quando chegar o verão, onde os raios solares podem causar mais danos a pele.