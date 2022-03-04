20 lançamentos de beleza: máscara facial, hidratantes, esmaltes e mais

Suplemento Pró Energy, da Multicaps

A nova fragrância da Casa de Perfumaria do Brasil marca o novo momento de Essencial, que expressa ainda mais sofisticação. Desenvolvida pela perfumista exclusiva da marca, Verônica Kato, em parceria com o perfumista francês Alienor Massenet, o lançamento traz um bouquet floral com o coração do Jasmim Egípcio em sua forma mais pura e com suas notas mais nobres, envolvido pela presença marcante da Copaíba, preciosa madeira da biodiversidade amazônica. O perfume Essencial Único já é lançado com refil.

O fotoprotetor dermatológico com FPS 80 ajuda na redução dos poros, protege, previne a acne e controla a oleosidade por 14 horas. Desenvolvido especialmente para peles brasileiras, incluindo as mistas e oleosas, o lançamento é ideal para quem deseja proteger a pele contra a exposição ao sol, mas não abre mão de tratá-la. Está disponível em duas versões – com cor universal e sem cor – e é formulado com P-Refinyl, ingrediente responsável em reduzir o tamanho dos poros; Zinco, que previne a acne; o Rice Starch, que melhora a textura da pele; e a Vitamina E + OTZ 10. Juntos, os, ativos trazem para a pele um booster com ação antioxidante.

A marca sueca lança as máscaras faciais, primeira linha do mercado que pode ser utilizada de duas maneiras diferentes: como uma máscara convencional ou em conjunto com os dispositivos UFO. Elas são feitas com ingredientes naturais provenientes de destinos cuidadosamente selecionados ao redor do mundo: Bulgarian Rose, da Bulgária; Manuka Honey, da Nova Zelândia; Açaí Berry, do Brasil; Coconut Oil, da Indonésia e Green Tea, do Japão. Ao todo, são 6 fórmulas diferentes, com vitaminas e nutrientes essenciais para oferecer os melhores resultados para cada tipo de pele, garantindo um rosto saudável, radiante e bonito.

A novidade é livre de alumínio e bicarbonato de sódio em sua composição. E elimina o odor e proporciona um cheiro incrível na pele com a icônica fragrância Cheirosa 62, mesmo perfume do Bum Bum Cream, que contém notas de pistache e caramelo salgado. Oferece poderosos benefícios, com princípios ativos que cuidam da pele. Sua fórmula, com 98% de ingredientes de origem natural contém ésteres de ácido cítrico, o que impede que as bactérias causadoras de odor possam se formar.

Para complementar os lançamentos recentes de esmaltes e lapiseiras da coleção Hashtag, a marca traz uma paleta de sombras com cores que dá match com os outros itens da linha. A novidade é super colorida e vibrante, tem texturas matte, cintilante e marmorizada, é fácil de aplicar e esfumar, e possui textura macia e toque super confortável.

É ideal para reforçar a limpeza da pele. Sua ação consegue controlar a oleosidade, eliminar impurezas e esfoliar suavemente, graças a eficácia do carvão ativado em pó, derivado do bambu. Todo o efeito é potencializado por conta da combinação com o tomate, forte agente antioxidante. Já a esfoliação acontece através da casca de arroz, um ativo natural refinado, flexível e que não machuca a pele, independente da força em que o produto é aplicado.

A novidade é um produto 2 em 1: cola e delineador. É compatível com todos os tipos de cílios do mercado. Possui formato caneta para mais controle na aplicação, não escorre, não precisa esperar secar, permite fazer mais ajustes logo após o contato, oferece melhor acabamento para os cílios, é resistente a água, deixa menos resíduos e permite mais reutilizações dos cílios. O produto é dermatologicamente e oftalmologicamente testado.

São cinco tons de blushes líquidos com alta pigmentação e rápida absorção. Indicado não apenas para as bochechas, mas também para olhos e boca, a novidade traz uma textura leve e hidratante para compor uma combinação iluminada. A coleção chega com as cores Caramel Candy, Strawberry Pie, Pumpkin Cake, Sweet Peach e Bubblegum.

A coleção 'Avisa que é Ela' traz quatro cores inéditas compostas com glitter flocado nos tons dourado, prateado, roxo azulado e rosa. Vegano e cruelty-free, os vidrinhos possuem o poder de alta cobertura, brilho intenso, secagem rápida e excelente durabilidade. Com nomes criativos, 'Localiza aí, bb!' (roxo azulado), ‘Quem me conhece sabe!’ (prata), ‘Ninguém supera!’ (rosa) e ‘Entregando tudo!’ (dourado), os esmaltes contam com extra brilho.

A marca lança a nova Linha Glow. São três novos produtos: Loção Hidratante Corporal, Esfoliante Corporal e Loção Iluminadora Hidratante que unem ativos tecnológicos e 100% naturais e compensam os efeitos da exposição ao sol, como perda de viço, envelhecimento precoce e ressecamento da pele. A Loção Hidratante tem textura leve e refrescante, atua na renovação das células para uma pele hidratada e radiante. O produto tem rápida absorção e longa duração, garantindo 48 horas de hidratação intensa.

Os produtos da nova marca de beleza são baseados em três passos básicos: limpeza, hidratação e proteção. Eles contam com ativos renomados como niacinamida, vitamina C, ácido hialurônico, argila verde, aloe vera e CBA Amazônico, ativos antioxidantes e hidratantes, que controlam a oleosidade e regeneram as células da pele do rosto. A espuma de limpeza remove as impurezas do rosto e deixa uma sensação de frescor e hidratação. Enriquecida com Vitamina C, ela também tem ação antioxidante, protegendo sua pele dos radicais livres e combatendo o envelhecimento precoce.

A marca lança um hidratante para as mãos com boost amazônico, extratos antioxidantes de açaí, manga e pitanga. Além disso, tem adição de óleos essenciais relaxantes para trazer, além os efeitos físicos na pele, uma sensação de bem-estar. O uso não deixa sensação pegajosa ou oleosa nas mãos, ideal para ser usado em momentos de pausa e autocuidado no meio da rotina atribulada e estressante do dia-a-dia. . Sua fórmula inclui nano vitamina E, pullulan e resveratrol, que garantem uma profunda hidratação.

A linha Siàge Cica-Therapy propõe tratamento potente, promove uma terapia capilar duradoura e imediata, agindo diretamente nas áreas danificadas do fio. Com fórmula 100 vezes mais concentrada, o leave-in cicatrizante faz com que os ativos penetrem de forma mais efetiva nos fios, corrigindo danos nas cutículas e reduzindo pontas duplas. O produto também oferece múltiplas possibilidades de aplicação, agindo nos cabelos secos ou úmidos como tratamento, ou como finalizador, com proteção térmica até 230 ºC, sem pesar nos cabelos.

Inspirados na sensorialidade dos doces brasileiros em forma de bálsamos labiais, são enriquecidos com Manteiga de Bacuri, hidratando, nutrindo e protegendo os lábios do ressecamento, além de trazer cor e um toque de brilho de forma suave. O de Geladinho de Romã tem fragrância alegre e moderna com notas refrescantes e geladinhas de romã, framboesa e pitanga.

A empresa aposta na marca Stephen Knoll New York (SKNY) que leva o nome do seu criador, um dos cabeleireiros mais respeitados da moda americana, responsável pelo cabelo de beldades como Cindy Crawford e a rainha Noor da Jordânia que, agora, inova com uma nova linha de hidratação e restauração para todos os tipos de cabelos. A linha Deep Repair aposta no tratamento com ação intensiva para reparação da estrutura interna e externa dos fios em todos os tipos de cabelos. Possui ação condicionante, proteção térmica, previne quebras e a formação de novas pontas duplas. Promove brilho e maciez ao cabelo com uma fórmula leve que não pesa nos fios nem deixa aspecto oleoso, mesmo em cabelos mais finos.

A vitamina capilar em goma da linha Essentials Quartzo Shine by Boca Rosa, contribui para o crescimento e a manutenção dos fios, da pele e das unhas, e possui o selo da Peta Internacional, o que comprova a composição 100% vegana e cruelty free. Com formato de boca, cor rosa e sabor de framboesa, possui como base a pectina, uma fibra solúvel presente em frutas e verduras. Elas possuem máxima concentração de biotina, que estimula a produção de queratina necessária para a saúde do cabelo, além de promover a hidratação.

O produto foi criado a partir das folhas mais jovens e nobres da Camellia Sinensis – a mesma encontrada no chá-verde. Com matéria-prima importada e alta concentração de micronutrientes, é para consumo no dia a dia. Ele é fonte de vitaminas e minerais, antioxidante, tem alto grau de pureza e clean energy, indicado para consumidores que buscam bem-estar e manutenção da saúde.

A marca de dermocosméticos lança a linha Puriance Control, sabonete líquido antioleosidade e antiacne, que higieniza sem agredir a pele. A principal novidade na fórmula é a Glocunolactona, um ativo de alta tolerância que promove a renovação celular e tem ação antioxidante de prevenção e redução de sinais do fotoenvelhecimento. Além disso, ela atua como fortalecedora, reforçando a função de barreira e mantendo a hidratação natural da pele. O produto também conta com a tecnologia Syndet, que higieniza a pele de forma suave, com tensoativos que limpam sem agredir e ressecar.