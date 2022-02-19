É fashion: confira as novidades da moda na semana

A Chilli Beans apresenta a coleção criada junto com Alok Crédito: Divulgação Chilli Beans

A Chilli Beans e o DJ Alok lançam a nova coleção de óculos, com inspirações na natureza e na tecnologia. Entre os destaques, estão os modelos multi, que vêm com uma lente escura que pode ser acoplada aos óculos de grau, trazendo praticidade. “Criamos óculos inovadores e completamente diferentes de tudo que já vimos no mercado. Temos, por exemplo, um modelo feito com um software de desenho paramétrico e uma armação octogonal, criada com um algoritmo que se estende pelas hastes e combina com as cores inspiradas em tons terrosos e naturais de minérios e vegetação”, conta Caito Maia, Ceo e fundador da marca.

A semana também tem os novos tênis da Converse. A marca buscou em seus arquivos tênis que foram destaque na década de 90, o One Star e Chuck 70, e os modelos foram repaginados em colaboração com a marca sul-coreana de streetwear thisisneverthat, grife fundada em Seul, com os detalhes dos modelos clássicos da marca.

O Carnaval é semana que vem. E, mesmo sem festa, será cheio de alegria e cores. A Havaianas apresenta coleção cápsula com opções de itens inéditos entre sandálias, vestuário, acessório e beachwear. "O Carnaval deste ano merece cuidados, mas também merece looks maravilhosos, cheios de cores e de energia que, com certeza, serão usados em diversas ocasiões”, comenta Mariana Rhormens, diretora de marketing. Confira as novidades!

ESPORTIVO E URBANO

O novo One Star traz a referência da moda utilitária Crédito: Divulgação Converse

A Converse buscou em seus arquivos tênis que foram destaque na década de 90, o One Star e Chuck 70, para seus novos lançamentos. Os dois ícones, literalmente repaginados e muito mais modernos, que mesclam o estilo esportivo e urbano, foram desenvolvidos em colaboração com a marca sul-coreana de streetwear thisisneverthat, grife fundada em Seul, com os detalhes dos modelos clássicos da marca.

O novo One Star traz a referência da moda utilitária, já que é feito em nobuck, e é este detalhe que eleva seus elementos retrô típicos, como os pespontos e a estrela única na lateral. Já o modelo Chuck 70 é feito em suede, tecido com toque de camurça, e a mistura de texturas dele com as das laterais da sola de efeito envelhecido traz o estilo das ruas, o que complementa os detalhes atemporais e torna essa versão a mistura ideal entre o novo e do antigo.

OLHAR NO FUTURO

Os modelos variam entre quadrados, redondos, hexagonais e esportivos Crédito: Divulgação Chilli Beans

A Chilli Beans apresenta a coleção Alok Nature Tech. Marcando a 5ª edição da parceria, o lançamento foi criado em colaboração com o DJ Alok e traz como característica principal a união da natureza com a tecnologia, resultando em armações com formatos orgânicos, estruturas fluidas e texturas e cores inspiradas em minerais. Entre os destaques da coleção, estão os modelos multi, que vêm com uma lente escura que pode ser acoplada aos óculos de grau, trazendo praticidade; e a armação híbrida, que funciona como óculos esportivo de performance, já que possui ponteiras internas de borracha para criar mais aderência com o usuário.

A coleção traz 26 armações, entre óculos de grau, solar, multi e kids. Os modelos variam entre quadrados, redondos, hexagonais, esportivos e caçadores, e os materiais usados são aço inoxidável, policarbonato, nylon e acetato. Os preços variam entre R$ 259,98 e R$ 489,98.

EI, BROTHERS!

A coleção feita para o BBB 22 é exclusiva e limitada Crédito: Divulgação Bagaggio

A Bagaggio foi a responsável por desenvolver as malas e os acessórios do BBB 22. Com pegada retrô e inspiradas na tendência color block, foram lançadas bolsa de viagem, mochila, pochete, necessaire, shoulder bag, garrafas térmicas e etiqueta de bagagem.

Todos os produtos são feitos de nylon levemente acetinado, que garante alta resistência. Além disso, trazem como característica principal a praticidade, através de bolsos utilitários, e são perfeitos para o dia a dia, podendo ser usados no trabalho, na academia, em viagens ou na escola. A coleção é exclusiva e limitada e já está disponível com preços que variam de R$ 19,90 a R$ 429,90.

FOLIA EM CASA

A linha de sandálias traz dois modelos Confete, com tiras de glitter injetado Crédito: Divulgação Havaianas

A Havaianas apresenta a coleção cápsula de Carnaval. Com edição limitada, são 13 opções de itens inéditos entre sandálias, vestuário, acessório e beachwear. As peças são unissex, com numerações que vão do PP ao GGG, e as sandálias do 33/34 ao 45/46 e rasteirinhas do 33/34 ao 41/42.

A novidade fica por conta das opções de vestuário e acessório para compor um look completo, começando pela camisa unissex com uma estampa que une confetes e serpentinas, feita em viscose, além do boardshorts na mesma estampa, para ninguém passar calor. Já o biquíni top tem aplicação de patch costurado e a hot pant, com a modelagem menos cavado, pode ser usada em ambientes mais urbanos durante todo o verão. A linha de sandálias traz dois modelos Havaianas Confete, inspirados no clássico confete, com tiras de glitter injetado.

VIVA O MOMENTO

O charm está disponível em prata, ouro e rosé, em uma mistura única de metais Crédito: Divulgação Pandora

A mais nova coleção da Pandora, chamada Moments, convida as consumidoras a reviver os pequenos atos de amor com uma nova joia. Destaque para o charm pendente cadeado e chave, que homenageia os verdadeiros laços. O charm está disponível em prata, ouro e rosé, em uma mistura única de metais. Feito em ouro 14k, ele também tem uma combinação de metais feitos em ouro rosé 14k.

A consumidora pode criar suas próprias joias e levar consigo as pessoas, paixões, memórias e sonhos que o impulsionam, escrevendo e compartilhando sua própria história através do seu estilo, com pulseiras e charms que podem fazer você se sentir confiante, extraordinário e feliz.

PÉS DE FADA

O modelo unissex chega em tons de azul, cor inspirada na fantasia da fada Crédito: Divulgação Rodrigo Júnior

“Se você pode sonhar, você pode realizar”, é a frase que estampa a palmilha do Nike SB Zoom Verona Slip x Rayssa Leal, primeiro tênis da marca em colaboração com a skatista Rayssa Leal. Inspirado no famoso vídeo da atleta acertando um heelflip (tradicional manobra de skate) fantasiada de fada no centro de Imperatriz (Maranhão), o tênis combina a personalidade dela a uma lona colorida estampada com nuvens.

O modelo unissex chega em tons de azul, cor inspirada na fantasia e tem a lona estampada de nuvens. A palmilha traz a ilustração da fadinha do skate e a frase, em inglês no pé esquerdo e em português no pé direito, contendo uma unidade Zoom Air no calcanhar para maior amortecimento e uma sensação ágil e flexível.

BAIXO IMPACTO AMBIENTAL

A coleção é feita com matéria-prima derivada da celulose e produtos químicos recicláveis Crédito: Divulgação Hope

A Hope lança a campanha Eco&Comfy que reforça o compromisso da marca com o desenvolvimento de produtos com baixo impacto ambiental e celebra a ampliação da linha Green com as novas cores verde chá e rosa selenita. A coleção é feita com matéria-prima derivada da celulose e produtos químicos recicláveis, tem toque macio, não possui substâncias tóxicas em sua fibra, e, quando comparada ao algodão, precisa de 20 vezes menos água para ser produzida, além de ser 50% mais respirável.

A linha conta com tecnologia dyeclean modal que oferece um processo de tingimento com corante reativo inovador. Econômico e sustentável, reutiliza o mesmo banho de tingimento em muitos lotes e tonalidades. A marca ainda conta com a coleção Touch com tecido biodegradável e a calcinha absorvente e reutilizável Flow.

HOMEM MODERNO

A marca aposta nas peças de alfaiataria Crédito: Divulgação Victor Machado

A Lumac aposta em peças que prometem conquistar o guarda-roupa do homem contemporâneo. A coleção atual segue as tendências da estação, a partir de uma cartela de cores solar, aliada a materiais que seguem o humor fresco da temporada, como linho, nas peças de alfaiataria, e o algodão pima, nas camisetas e polos. A estamparia é ligada ao tropical urbano, aliando ícones da flora e da fauna brasileiras ao geometrismo dos centros urbanos. Um dos destaques é o short de praia. A loja, que acaba de ser inaugurada, fica em Vitória.

DESIGN INOVADOR

A coleção explora diferentes texturas e modelagens Crédito: Divulgação Lupo Sport

Atenta às tendências e com a moda em seu DNA, a Lupo Sport acaba de lançar uma nova coleção com produtos que carregam funcionalidades adicionais às já encontradas em coleções anteriores, como: bolso lateral em peças para corrida, tops de sustentação para atividades de impacto e produtos de inverno como jaquetas e coletes.

A coleção explora diferentes texturas e modelagens com a presença de peças caneladas, que trazem sustentação e beleza, além de elementos vazados nas roupas. Elas são feitas a partir da tecnologia Seamless Dry, ou seja, sem costura, o que garante uma sensação mais agradável ao vestir, se ajustando ao corpo, com menor atrito e maior liberdade de movimentos. A cartela de cores traz o lilás, cherry (cereja), rosa queimado, cinza, tons de verde oliva, de azul-turquesa e mesclas.

PARA OS FÃS DE GAMES

O vestuário possui uma paleta de cores composta por branco, cinza e preto e é adornada com logotipos e personagens coloridos Crédito: Divulgação Puma

Os fãs de Minecraft estão eufóricos! A Puma se juntou à popular marca de videogame e criaram uma coleção exclusiva de roupas e tênis para os aventureiros e exploradores. Referências aos amados Mobs de Minecraft, que estampam camisetas, capuzes, calças e o tênis mais icônico da marca, o Suede. O vestuário possui uma paleta de cores composta por branco, cinza e preto e é adornada com logotipos e personagens coloridos.

O atemporal Puma Suede apresenta o cabedal de camurça verde, azul e marrom com textura pixelada inspirada nas planícies - um dos biomas mais característicos de Minecraft, a faixa dupla Puma Formstripe com estampa gráfica, etiqueta com a logo da collab na língua e marca adicional no calcanhar. Nos calçados infantis, além do Suede, o modelo RS-Z será incluído na coleção.

PÉS NO INVERNO

Mules, rasteiras e mocassins fazem parte da coleção Crédito: Divulgação Anacapri

A Anacapri apresenta sua coleção de pré-inverno. Trazendo o otimismo de volta à cena, na volta ao trabalho, da escola e das tendências de moda, a marca propõe um reencontro dessa nova mulher, com quem ela era no passado, de forma descomplicada e leve.