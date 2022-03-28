Niacinamida: o que é e como usar o ativo na rotina de skincare

Entre os ingredientes poderosos para a manutenção da pele, o ativo chamado Niacinamida se destaca na busca dos amantes de skincare. Ela é uma forma da vitamina B3 e é facilmente absorvida pela pele. A substância tem sido utilizada com uma frequência crescente em cosméticos por ser uma ativo multifuncional, ajudando no tratamento de diversas condições dermatológicas.
"A niacinamida atua em etapas importantes de várias reações enzimáticas das células, por isso o seu uso pode proporcionar diversos benefícios para a pele. Ela tem ação anti-inflamatória, despigmentante, auxilia na prevenção do fotoenvelhecimento e na hidratação da pele", conta a dermatologista Giane Giro.
A médica conta que existem diversos estudos científicos mostrando as múltiplas funções da niacinamida no tratamento dermatológico. "Considero a substância um coadjuvante que pode ser associado em vários protocolos de skincare, tanto para uso diurno quanto uso noturno. Ela é geralmente combinada a outros ingredientes ativos, para potencializar os resultados do tratamento ou para trazer uma ação anti-inflamatória ao cosmético", diz Giane Giro.
"A versatilidade dos efeitos da niacinamida na pele, além da sua segurança e boa tolerância ao uso, a tornaram um ativo presente em cosméticos com muitas indicações diferentes. Não é frequente o seu uso de maneira isolada, o mais comum é o uso combinado a outros princípios ativos na mesma fórmula"
OS BENEFÍCIOS
A niacinamida tem ação anti-inflamatória, ajudando no tratamento da acne e outras condições inflamatórias da pele, como a rosácea. Ela melhora as funções de barreira cutânea, estimula a síntese de ceramidas e, por isso, ajuda na manutenção da hidratação da pele.
Na pele envelhecida, ela atua na melhora do relevo cutâneo e contribui na prevenção do câncer da pele. "A sua ação clareadora auxilia no tratamento das manchas, uniformiza o tom da pele e por isso é utilizada em combinação a outros despigmentantes em diversos produtos disponíveis atualmente", explica a dermatologista.
O ingrediente pode ser usado em todos os tipos de pele, o que irá diferenciar é o veículo escolhido na formulação do paciente: gel ou sérum para pele oleosa, e cremes ou loção para a pele mais seca. "A niacinamida pode ser aplicada duas vezes ao dia, de manhã e a noite. Pode ser usada durante todo o ano, pois não deixa a pele sensível à exposição à luz solar. O seu uso deve ser evitado quando existe histórico de alguma sensibilidade ao uso oral ou tópico desta substância", finaliza.
- Effaclar Sérum Ultra Concentrado, da La Roche-Posay. É formulado com um complexo ultra concentrado tri-ácido (Ácido Salicílico, Ácido Glicólico e LHA) que auxilia na renovação da pele, desobstrui os poros, evita o acumulo de oleosidade e reduz a acne e as marcas de acne, e Niacinamida, que propicia a ação calmante, diminuindo os desconfortos da pele. R$ 209,97 (Amazon)
- Água Micelar Bioderma Hydrabio H2O Fortalecedora & Hidratante. A água micelar foi desenvolvida com a patente Aquagenium, que melhora a circulação de água entre os canais de aquaporinas, responsáveis por equilibrar a hidratação da pele. A fórmula também conta com Niacinamida, que ajuda a fortalecer a barreira de proteção natural da pele contra as agressões externas. R$ 74,70 - versão 250 ml (Amazon)
- Blancy Olhos, da Mantecorp Skincare. É um clareador de olheiras que age na despigmentação da pele da região dos olhos. Especialmente formulado para o clarear as olheiras marrons e azuis de forma progressiva e gradual. Ele traz formulação exclusiva que associa o Alfa Arbutin, Haloxyl, Niacinamida e Symrelief, promovendo um clareamento contínuo, deixando a pele visivelmente mais uniforme. R$ 137,90 (Amazon)
- Clarivis Nia 10, da Ada Tina Italy. É um sérum ultra clareador e iluminador com 10% de niacinamida ultra pura e ácido hialurônico de baixíssimo peso molecular, que previne, trata e clareia manchas escuras da pele, manchas de sol e acne, inclusive melasma graus 1 e 2. O produto é adequado para todos os tipos de pele, inclusive, peles oleosas e com sinais de envelhecimento. R$ 280 (Amazon)
- Tropicoco Bronzer, da Ruby Kisses. Possui fórmula vegana de longa duração, garantindo um dia todo de pele perfeita. O produto multifuncional contém extrato de coco, ácido hialurônico, vitamina B5 e niacinamida que, a longo prazo, melhoram a textura da pele. R$ 36,90 (Amazon)
- Gel De Limpeza Facial Para Pele Oleosa Cerave. O produto remove com eficácia a oleosidade e a maquiagem. Sua fórmula combina ácido hialurônico e niacinamida, que juntos mantém a pele macia e hidratada. Ele contém as 3 ceramidas essenciais, que restauram a barreira de proteção natural da pele, proporcionando uma limpeza eficaz que não agride. R$ 72,80 (Amazon)
- Creme Clareador Colo e Mãos FPS 30 / FPUVA 10 Chronos, da Natura. Reduz a aparência de áreas escurecidas em partes do corpo mais expostas, como mãos, braços e colo, enquanto protege contra futuros sinais de envelhecimento. Contém aroeira, exclusivo ativo da biodiversidade brasileira, e niacinamida, potente ativo da ciência mundial que regula a transferência de melanina pela pele. R$ 48,90 (Amazon)
- Máscara Iluminou Geral!, da Ricca. Melhora a hidratação e a luminosidade natural da sua pele, além de ajudar a minimizar os tons irregulares e uniformizar as manchas mais superficiais. Sua fórmula contém extratos naturais e Niacinamida que revitalizam e suavizam a pele com a combinação poderosa do hialuronato de sódio e panthenol. R$ 9,59 (Amazon)
- Hidratante Facial Secatriz Prebio Control, de Dermage. Hidratante para pele oleosa com fórmula rica em niacinamida. O produto proporciona o reequilíbrio da microflora cutânea, ajudando no controle da oleosidade enquanto promove a hidratação do rosto de acordo com sua necessidade. R$ 72,89 (Amazon)
- Glico Renovador, da Adcos. Sérum antienvelhecimento que cuida da pele com tripla ação: renovação celular, ação antiacne e antioleosidade, sem irritá-la. A fórmula conta com 10% de ácidos renovadores: Ácido Glicólico, Ácido Lactobiônico, Ácido Mandélico e Ácido Salicílico. Tem ainda Niacinamida, com ações antiglicante e despigmentante e que age na melhoria da função barreira da pele. R$ 228,99 (Amazon)
- Hidratante facial, da Sallve. Gel-creme de rápida absorção com ativos poderosos de hidratação diária. Além de uma sensação leve e refrescante, ele deixa a pele macia sem ficar pegajosa. Com Beta-Glucan, Phytoesqualano, óleo da semente do Melão do Kalahari e Niacinamida, ele reduz a aparência de linhas finas, protege a perda da água e acalma a pele. R$ 49,90 (site da Sallve)
- Renove C – Creme de Vitamina C, da Bel Col. Apresenta formulação baseada na estabilidade da molécula de ácido ascórbico modificada com Silício Bioativo e Pectina. Através de sua ação antioxidante, combate aos radicais livres e contribui para a biossíntese do colágeno, clareamento, revitalização e rejuvenescimento da pele. R$ 182,26 (Amazon)
- Minéral 89 Probiotic Fractions, da Vichy. O Sérum é o único composto por Frações Probióticas que, associadas à Água Vulcânica de Vichy e 4% Niacinamida, recuperam as defesas imune e antioxidantes, aceleram a recuperação da pele, acalmam e reduzem a inflamação da pele. R$ 197,10
- Creme Multirreparador Cica Pantenol + Niacinamida Botik, de O Boticário. Fórmula com uma combinação de 5% de Pantenol com 5% de Niacinamida, o item garante um efeito múltiplo na reconstrução da camada superficial da pele, na melhora clínica de sinais de vermelhidão, no alívio do desconforto das queimaduras solares leves e nas zonas de descamação e ressecamento intenso.