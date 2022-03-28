Niacinamida: o que é e como usar o ativo na rotina de skincare

Existem diversos estudos científicos mostrando as múltiplas funções da niacinamida no tratamento dermatológico Crédito: Shutterstock

Entre os ingredientes poderosos para a manutenção da pele, o ativo chamado Niacinamida se destaca na busca dos amantes de skincare. Ela é uma forma da vitamina B3 e é facilmente absorvida pela pele. A substância tem sido utilizada com uma frequência crescente em cosméticos por ser uma ativo multifuncional, ajudando no tratamento de diversas condições dermatológicas.

"A niacinamida atua em etapas importantes de várias reações enzimáticas das células, por isso o seu uso pode proporcionar diversos benefícios para a pele. Ela tem ação anti-inflamatória, despigmentante, auxilia na prevenção do fotoenvelhecimento e na hidratação da pele", conta a dermatologista Giane Giro.

A médica conta que existem diversos estudos científicos mostrando as múltiplas funções da niacinamida no tratamento dermatológico. "Considero a substância um coadjuvante que pode ser associado em vários protocolos de skincare, tanto para uso diurno quanto uso noturno. Ela é geralmente combinada a outros ingredientes ativos, para potencializar os resultados do tratamento ou para trazer uma ação anti-inflamatória ao cosmético", diz Giane Giro.

"A versatilidade dos efeitos da niacinamida na pele, além da sua segurança e boa tolerância ao uso, a tornaram um ativo presente em cosméticos com muitas indicações diferentes. Não é frequente o seu uso de maneira isolada, o mais comum é o uso combinado a outros princípios ativos na mesma fórmula"

OS BENEFÍCIOS

A niacinamida tem ação anti-inflamatória, ajudando no tratamento da acne e outras condições inflamatórias da pele, como a rosácea. Ela melhora as funções de barreira cutânea, estimula a síntese de ceramidas e, por isso, ajuda na manutenção da hidratação da pele.

Na pele envelhecida, ela atua na melhora do relevo cutâneo e contribui na prevenção do câncer da pele. "A sua ação clareadora auxilia no tratamento das manchas, uniformiza o tom da pele e por isso é utilizada em combinação a outros despigmentantes em diversos produtos disponíveis atualmente", explica a dermatologista.

O ingrediente pode ser usado em todos os tipos de pele, o que irá diferenciar é o veículo escolhido na formulação do paciente: gel ou sérum para pele oleosa, e cremes ou loção para a pele mais seca. "A niacinamida pode ser aplicada duas vezes ao dia, de manhã e a noite. Pode ser usada durante todo o ano, pois não deixa a pele sensível à exposição à luz solar. O seu uso deve ser evitado quando existe histórico de alguma sensibilidade ao uso oral ou tópico desta substância", finaliza.

Uma seleção de produtos com Niacinamida Crédito: Divulgação/ Arte Guilherme Sillva