Aprenda a cuidar da pele no verão

Evite álcool

Falta de água pode acentuar o ressecamento da pele. Por isso, é importante se manter hidratado o tempo todo, principalmente nos dias em que a exposição ao sol for maior.

Quando o dia estiver muito quente e não tiver como resistir a uma boa praia, não esqueça de passar protetor solar no corpo e repetir após 2 horas ou logo que sair do mar.

Mesmo com produtos que ajudam a esfoliar e hidratar a pele, não podemos deixar de lado a boa alimentação. Invista no consumo de alimentos ricos em betacaroteno, como a beterraba, e carotenoides, como a cenoura.

Falando em cosméticos, prefira sempre os que são livres de parabenos, porque são mais adequados e menos agressivos. Peles com dermatoses específicas devem seguir a orientação médica para qualquer produto.