Aprenda a cuidar da pele no verão

O verão chegou. É tempo de aproveitar o sol, ficar bronzeado e pegar uma praia no final de semana. Mas para curtir tudo isso de forma saudável é preciso ficar atento aos cuidados e proteção da pele na estação mais quente do ano. Afinal, ninguém quer perder uns dias ensolarados por causa de uma insolação, não é mesmo?
Por isso, com o calor intenso, a empresária e esteticista da Clínica Femme Franchise Esthétique, Suely Santos, parceira do Clube A Gazeta, explica que os cuidados nessa época precisam ser diários e redobrados, principalmente, nas cidades litorâneas, devido as agressões do mar, areia, vento e suor.
"A pele é o maior órgão do corpo humano e por estar tão exposta no dia a dia pode se mostrar mais ressecada, manchada e até apresentar acnes ou fungos. Então, os cuidados precisam ser ampliados durante o verão para garantir uma aparência saudável e bonita para o resto do ano"
Segundo a esteticista, cuidar da pele precisa ser prazeroso e alguns hábitos, mesmo que simples, podem ajudar nesse processo. Evitar o sol mais intenso, entre 10h e 16h, usar protetor solar e se manter hidratado já influenciam muito. Além, é claro, de manter uma alimentação saudável e evitar o consumo de álcool.
"Cuidar da pele é um ato de amor próprio e manter isso como rotina melhor a auto-estima. Para auxiliar, é sempre recomendado bons profissionais de estética e quando o assunto for doenças de pele, é bom procurar um médico especialista"
Mas se engana quem pensa que apenas o rosto precisa de atenção. É preciso manter a hidratação da cabeça aos pés. Pelo menos, é o que afirma a podóloga Shirley da Silva Lima, sócia da GFN Podologia, também parceira do Clube A Gazeta. De acordo com ela, com a chegada do verão o uso de calçados abertos aumenta e sem hidratação os pés podem ficar mais ressecados e inchados.
"Devemos observar melhor os lugares por onde se anda, principalmente, se estiver com rasteirinhas ou descalços, para a pele não ser agredida e formar machucados ou bolhas. Para evitar inchaço, a dica é colocar os pés para cima com uma almofada ou travesseiro, deixando-os mais elevados, para reativar a circulação"
Evite álcool
Falta de água pode acentuar o ressecamento da pele. Por isso, é importante se manter hidratado o tempo todo, principalmente nos dias em que a exposição ao sol for maior.
Quando o dia estiver muito quente e não tiver como resistir a uma boa praia, não esqueça de passar protetor solar no corpo e repetir após 2 horas ou logo que sair do mar.
Mesmo com produtos que ajudam a esfoliar e hidratar a pele, não podemos deixar de lado a boa alimentação. Invista no consumo de alimentos ricos em betacaroteno, como a beterraba, e carotenoides, como a cenoura.
Falando em cosméticos, prefira sempre os que são livres de parabenos, porque são mais adequados e menos agressivos. Peles com dermatoses específicas devem seguir a orientação médica para qualquer produto.
Sabemos que o pé na areia combina com uma caipirinha ou uma cervejinha, mas é sempre bom evitar o consumo de álcool e tabaco.
DESCONTOS NAS CLÍNICAS
A Femme tem um tratamento estético que apresenta um modelo inteligente de tornar os cuidados com a pele um hábito. O objetivo é aumentar a autoestima em um preço que cabe no orçamento. Para os assinantes do Clube A Gazeta a notícia é ainda melhor. Isso porque a clínica oferece descontos exclusivos no Plano Estético Anual e nos serviços de limpeza facial e peeling de diamante.
Mas não para por aí. Além da Femme, o Clube ainda tem parcerias com outras clínicas de estética, incluindo a GFN Podologia, também citada na matéria. Para conhecer todos os benefícios e conferir outras informações basta clicar aqui.
INFORMAÇÕES:
Mais informações no site do Clube A Gazeta
Telefone: (27) 3321-8699
WhatsApp: (27) 3321-8699