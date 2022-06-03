Peeling e ácidos: veja os tratamentos faciais para o outono

Os peelings são procedimentos para que a pele descame e haja uma renovação celular Crédito: Freepik

A dermatologista Renata Bortolini conta que o período é favorável a um maior conforto e segurança nos tratamentos de rejuvenescimento e clareamento mais intensos da pele devido à redução na exposição à radiação ultravioleta e ao calor. O ideal é que a hidratação seja mais frequente.

"O clima frio reduz a produção natural de gordura pela pele. Para evitar o ressecamento, tem que investir na hidratação. Se você quiser ter melhores resultados, além de hidratar o rosto e o corpo, invista em fórmulas especiais para áreas delicadas como pálpebras e lábios e as mais espessas como pés, cotovelos e joelhos", diz. O ideal também é beber água, porque a hidratação de dentro para fora é insubstituível para a saúde da sua pele.

O peeling é um procedimento ideal para ser feito no outono. São vários tipos que, dependendo dos ácidos e outras substâncias utilizadas, podem ser superficiais, médios ou profundos. "Eles são grandes aliados para renovar a pele. A intensidade do tratamento pode variar desde peelings mais superficiais até os médios e profundos. Essa escolha é feita de acordo com as características e necessidades especiais de cada pele", conta Renata Bortolini.

"Ácidos podem ser usados o ano inteiro. Nesse período de temperaturas mais amenas, podemos usar fórmulas com substâncias renovadoras e despigmentantes de ação mais intensa em quem tem maior necessidade de clareamento e rejuvenescimento da pele"

TIPOS DE ÁCIDO

A dermatologista Juliana Drumond conta que peeling significa descamação. "São procedimentos para que a pele descame e haja uma renovação celular. Podem ser feitos basicamente de duas maneiras: químicos ou a laser". Os químicos consistem na aplicação de ácidos, alguns mais voltados para tratar a acne e outros para tratamentos de manchas e rejuvenescimento. "Peelings a laser são indicados para efeito de fechamento de poros, para dar mais luminosidade, deixar a pele mais lisinha e também para clareamento e rejuvenescimento", conta.

Nos dois tipos, geralmente a descamação da pele começa em torno de dois dias após o peeling. A pele descama entre três a quatro dias e em uma semana é que ela fica bonita. Nesse período, é recomendado evitar exposição solar intensa, as atividades do dia a dia podem permanecer as mesmas, desde que use o filtro solar.

Já ácidos para uso diário complementam o tratamento do consultório. "Muitas vezes, eles preparam a pele para realização do peeling. Eles causam um efeito para clareamento da pele, fechamento de poros e melhorar o viço", diz Juliana Drumond. Ela conta que o ácidos mais comum para ser utilizado em casa é o ácido retinóico, o mais potente deles.

"Há ainda o adapaleno e o retinol, derivados do ácido retinóico e são mais suaves, irritam menos a pele. E tem também o ácido glicólico."

Essa estação também é propícia para realizar procedimentos com lasers. Se a ideia é cuidar do rosto, uma opção é Black Peel, queridinho das celebridades. Ele ganhou esse nome devido ao uso de pasta de carbono preta aplicada antes da sessão que atrai a luz do laser para tratar manchas de pele, proporciona textura mais uniforme e ajuda no controle da oleosidade.

Para o tratamento de manchas, como o melasma, a tecnologia mais moderna é o Fotona Starwalker, um laser Q-swicthed de picossegundos. Nesse laser, a velocidade de pulso é muito rápida e ele consegue fragmentar a melanina na pele e fazer com que seja absorvida pelo organismo.

Outro laser é o Luz Intensa Pulsada, tecnologia de luz com atração pelo pigmento castanho e vermelho. Ele é indicado para tratar as manchas que surgem pela exposição solar e envelhecimento da pele como lentigos, sardas, áreas avermelhadas e vasos finos na face, colo e dorso de mãos.