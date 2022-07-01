Linha de esmaltes de Luísa Sonza e outros lançamentos de beleza

Óleo Antiestrias, Cicatrizes e Tons Desiguais, da Bio-Oil

São seis cores de esmaltes e cada um deles com o nome de uma música icônica que marcou a carreira da artista: Boa Menina (branco cremoso); Vip (violeta cremoso); Braba (vermelho cremoso); Toma (rosa cremoso); Anaconda (preto com partículas iridescentes); Modo Turbo (top coat holográfico). Cinco dos vidrinhos possuem acabamento cremoso, sendo um deles com micropartículas de brilho iridescente, e o sexto é um top coat holográfico, que pode ser usado sozinho ou por cima dos outros tons para dar diferentes acabamentos. A ideia é se jogar na nail art e brincar com todas as possibilidades.

Base uniformizadora calmante com FPS para todos os tipos de pele. O produto é 5 em 1: uniformiza as imperfeições e a tonalidade da pele; tem efeito calmante imediato; reduz a vermelhidão e diminui o calor da pele; previne o envelhecimento; e controla a oleosidade. Tudo isso com uma cobertura natural, poros reduzidos e pele mais macia e hidratada. Seu efeito calmante é imediato, graças à presença de ativos naturais que restauram e melhoram a barreira protetora da pele. O produto ainda previne o envelhecimento por meio da vitamina E, que possui ação antioxidante, e da Naringenina, que age como regulador dos sinais de estresse da pele, fortalecendo a barreira natural.

É um booster de ácido hialurônico com ação preenchedora e hidratante que une a fevillea, um ativo da biodiversidade brasileira, a um potente prebiótico e ao triplo ácido hialurônico 1,5%, que juntos preenchem e hidratam as diferentes camadas da pele, reduzindo rugas e linhas finas. A novidade repõe, protege e estimula o ácido hialurônico e os componentes essenciais de retenção de água na pele, proporcionando uma pele imediatamente mais preenchida, hidratada, fortalecida e com até 75% mais de ácido hialurônico. Sua fórmula sérum aquosa de alta potência, proporciona textura leve e de rápida absorção, ideal para todos os tipos de pele, inclusive as oleosas.

O gel de limpeza apresenta dois novos ingredientes em sua fórmula de sucesso: vitamina C e P-Refinyl. A nova composição substitui a anterior e apresenta muito mais vantagens para quem usa. A vitamina C proporciona ação antioxidante que ajuda a combater o envelhecimento da pele, pois neutraliza os radicais livres, moléculas que ao oxidarem, causam danos às células, ocasionando rugas e linhas de expressão. Já o P-Refinyl é substância que reduz a aparência de poros dilatados e controla a oleosidade da pele. Além da adição dos novos ingredientes à fórmula, a textura do produto também vem em nova apresentação, agora em gel.

Inspirada em uma das maiores séries do momento, a marca lança a coleção “Stranger Things” que traz em sua linha os esmaltes Cat Eyes, com uma tecnologia inédita no Brasil. Além das cores com o efeito “olhos de gato” (que são proporcionados por meio da utilização de um imã, que ao se aproximar do esmalte ainda úmido na unha, confere uma movimentação das partículas do pigmento, criando desenhos e formas diferentes, dependendo da posição do imã), a coleção também traz outras seis cores cremosas de alta cobertura que transmitem toda a nostalgia do enredo de Hawkins. Assim como na série, a coleção é dividida em duas partes: o mundo real, composto pelas seis cores cremosas e o mundo invertido com cinco cores de efeito Cat Eyes.

A novidade é responsável por deixar o cabelo sedoso, recuperando o brilho e a maciez dos fios. O ritual não apenas trata da estrutura interna, como também proporciona resultados para a aparência da fibra. Os produtos são formulados com ingredientes naturais, como manteiga de murumuru, quartzo rosa, café verde, manteiga de karité, D-panthenol e óleo de rícino. A linha confere fortalecimento da queratina capilar natural fazendo com que os fios fiquem mais brilhantes e resistentes à quebra, mantendo os cabelos macios, preservando a cor e a hidratação.

Potente condicionador anti-porosidade para cabelos coloridos sensíveis ou danificados, adaptado para cabelos de fios finos a médios. Infundido com Aminoácidos e Centelha Asiática, penetra profundamente no núcleo da fibra e deixa os fios 86% mais fortes, reduzindo a porosidade da fibra para uma cor mais brilhante e duradoura. A fórmula ajuda a proteger o cabelo das propriedades de remoção de água durante o banho. O cabelo fica mais saudável e até 92% da intensidade da cor é preservada após seis semanas.

A marca lança dois novos séruns: Hidratante de Ácido Hialurônico e Anti-Aging, que complementam o portfólio dos cuidados faciais. Formulado para todos os tipos de pele, especialmente oleosas, devido à sua textura aquosa, o Sérum Anti-Aging é indicado para atenuar os primeiros sinais da idade, pois traz a associação de ativos anti-aging de última geração que não irritam a pele e podem ser usados diariamente de manhã e à noite. Ele possui rápida absorção e facilita a combinação com outros tratamentos. Dentre a formulação, destaca-se o Matrixyl Synthe’6, peptídeo capaz de estimular a síntese de seis componentes da matriz extracelular, conferindo firmeza, aumentando a produção de colágeno e elastina.

Tem formulação que aumenta a hidratação e a elasticidade da pele, além de ser clinicamente comprovado na estimulação de produção do colágeno, proporcionando uma pele visivelmente mais preenchida, nutrida e aveludada, mesmo em áreas propensas à perda de umidade e enrugamento (como o pescoço e o colo). O creme de nutrição diária une ingredientes de alto desempenho, como óleo de cacau, e colágeno à base de plantas para criar uma rede de recuperação que estimula a renovação celular ao mesmo tempo em que entrega uma hidratação profunda para um melhor funcionamento da pele.

Desenvolvido para tratar especialmente da região do colo e pescoço, o lançamento conta com ampla ação antienvelhecimento, sendo formulado com Peptídeos Pró Juventude, niacinamida e ácido hialurônico. O produto é capaz de clarear as manchas da pele (escuras e avermelhadas) e aumentar o colágeno ao mesmo tempo em que trata o envelhecimento, aumenta a firmeza e elasticidade da pele. Com esse efeito ‘lifting’, o produto também contribui com a diminuição da papada, remodelando o contorno do pescoço.

A marca acaba de lançar no Brasil três novos produtos de finalização para os cabelos. O Nude é um pó que promove volume instantâneo e movimento enquanto oferece elevação das raízes e uma aderência suave para efeitos de textura seca e finalizações ligeiramente desalinhadas. Com fragrância floral fresca e elegante, a fórmula evita no cabelo a sensação dura desagradável e apoia a forma e a separação.

Para garantir o feito técnico da cobertura completa com um acabamento radiante, os laboratórios Dior desenvolveram uma fórmula com uma textura ultra-sensorial composta por 22% de pigmentos - a maior concentração dos corretivos Dior - e partículas de brilho imperceptíveis que esconde imperfeições, manchas, olheiras e pequenas marcas avermelhadas para um acabamento natural. Em uma única passagem, a área de contorno dos olhos é naturalmente suavizada com um acabamento leve. Infusionado com cafeína, o corretivo desperta os olhos e aumenta seu brilho. A fórmula à prova d'água de alto desempenho também foi projetada para corrigir e iluminar a pele em uma única passagem, iluminando a área dos olhos ou redefinindo a linha da sobrancelha.

Possui fórmula glossy confortável que traz brilho espelhado e hidratação aos lábios por até oito horas. Com complexo de flores de romã - uma poderosa mistura de óleo de jojoba e extrato de romã rico em antioxidantes - para nutrir, suavizar e proteger os lábios das agressões externas, enquanto o óleo de semente de framboesa infundido em vitamina E nutre e adiciona luminosidade. O aplicador personalizado abraça o formato dos lábios para uma aplicação sem esforço. São 10 tonalidades com alto brilho.

O sabonete líquido promove uma limpeza com uma mistura de ingredientes naturais que deixam a pele com aparência saudável e revigorada. Com fórmula sem sulfato e com pH equilibrado, ajuda a reter a umidade da pele e a promover a hidratação, deixando-a macia e fresca. Ingrediente-chave, o aloe vera, com as vitaminas A, C e E, desempenha importante papel na nutrição e na sustentação da pele. O produto tem uma fragrância rica e convidativa de madeiras, âmbar e uma mistura quente de ervas.