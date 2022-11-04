Dicas de moda que favorecem as mulheres baixinhas: looks longos e monocromáticos valem a pena Crédito: Karla Furlan

Alô, amigas! Chegou a nossa vez por aqui (risos). No meio de um universo vasto de tendências, cores e modelagens incríveis, uma das coisas mais legais da Moda é poder conhecer e reconhecer peças que valorizam nosso biotipo: o das mulheres baixinhas.

É superbacana ter entendimento das suas proporções e saber como valorizar seus pontos fortes. O fato de ser baixa pode incomodar algumas mulheres e algumas modelagens podem deixar isso ainda mais evidente. Em contrapartida, alguns truques e modelagens podem ajudar muito na missão de ganhar uns centímetros a mais.

Então, vamos lá. No alto dos meus 1,57cm, tenho algumas peças e truques que podem ajudar nessa missão.

LONGOS

Olha que surpresa. A maioria das pessoas pensam completamente ao contrário e acham que longos não servem para baixinhas, mas isso não é verdade. Longos são uma excelente escolha pra afinar a silhueta e trazer uma visão longelínea.

DICA: A peça precisa ser realmente longa e não deixar o calçado à mostra. Já o cós, quanto mais alto melhor. Quando você pode enxergar a peça de uma ponta a outra, isso certamente deixa a pessoa com aspecto de mais alta.

Vestido longo sem mostrar o calçado alonga a mulher baixa Crédito: Karla Furlan

PEÇA ÚNICA E MONOCROMÁTICA

Seja vestido ou macacão, a peça única sempre dá uma ideia de continuidade. E isso é uma ótima dica para as baixinhas. Looks monocromáticos também ajuda muito. Quanto menos divisão de cores, recortes e informações no meio do corpo, mais longa a pessoa fica. É por esse motivo que sempre ouvimos que o preto emagrece, por não ter recortes visuais e trazer uma visão contínua ao corpo de alguém.

Usar uma peça monocromática dá a impressão de continuidade. Já looks com texturas e cores diferentes dá um recorte na altura de quem usa dando aquela achatada Crédito: Karla Furlan

Mas e as peças que são um alerta!? Quais são elas?

Algumas modelagens são capazes de deixar alguém com o aspecto mais baixo. Uma delas é o "cigarrete". Essa peça é conhecida por ter a barra terminando na altura do tornozelo, bem ali no fim da canela.

O alerta é: onde termina a barra de uma peça, ali termina automaticamente a sensação da altura de alguém. Então cuidado com o comprimento Midi. Escolha sempre aquele que termina logo após o joelho para que você tenha mais pernas à mostra.

MAIS DICA

Outra dica superlegal é você se atentar a cor do sapato na produção. Se você usa uma peça de uma cor, e o sapato de outra, estando próximos um do outro, isso pode trazer um conflito e a divisão traz o corte que não é indicado para baixinhas. Então, se você quer um aspecto de mais alta, escolha o calçado na mesma cor da sua peça (saia , longo ou calça) ou neutralize o pé com a cor bege ou nude.

É isso pessoal! Espero que tenham gostado das dicas, e usem bastante! E não se esqueça que você é linda do jeitinho que é.