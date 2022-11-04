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Moda

Dicas de moda que favorecem as mulheres baixinhas

Alguns truques e modelagens podem ajudar muito na missão de ganhar uns centímetros a mais. Vem conferir

Públicado em 

04 nov 2022 às 17:23
Karla Furlan

Colunista

Karla Furlan

Dicas de moda que favorecem as mulheres baixinhas
Dicas de moda que favorecem as mulheres baixinhas: looks longos e monocromáticos valem a pena Crédito: Karla Furlan
Alô, amigas! Chegou a nossa vez por aqui (risos). No meio de um universo vasto de tendências, cores e modelagens incríveis, uma das coisas mais legais da Moda é poder conhecer e reconhecer peças que valorizam nosso biotipo: o das mulheres baixinhas.
É superbacana ter entendimento das suas proporções e saber como valorizar seus pontos fortes. O fato de ser baixa pode incomodar algumas mulheres e algumas modelagens podem deixar isso ainda mais evidente. Em contrapartida, alguns truques e modelagens podem ajudar muito na missão de ganhar uns centímetros a mais. 
Então, vamos lá. No alto dos meus 1,57cm, tenho algumas peças e truques que podem ajudar nessa missão.

LONGOS

Olha que surpresa. A maioria das pessoas pensam completamente ao contrário e acham que longos não servem para baixinhas, mas isso não é verdade. Longos são uma excelente escolha pra afinar a silhueta e trazer uma visão longelínea.
DICA: A peça precisa ser realmente longa e não deixar o calçado à mostra. Já o cós, quanto mais alto melhor. Quando você pode enxergar a peça de uma ponta a outra, isso certamente deixa a pessoa com aspecto de mais alta.
Dicas de moda que favorecem as mulheres baixinhas
Vestido longo sem mostrar o calçado alonga a mulher baixa Crédito: Karla Furlan

PEÇA ÚNICA E MONOCROMÁTICA

Seja vestido ou macacão, a peça única sempre dá uma ideia de continuidade. E isso é uma ótima dica para as baixinhas. Looks monocromáticos também ajuda muito.  Quanto menos divisão de cores, recortes e informações no meio do corpo, mais longa a pessoa fica. É por esse motivo que sempre ouvimos que o preto emagrece, por não ter recortes visuais e trazer uma visão contínua ao corpo de alguém.
Dicas de moda que favorecem as mulheres baixinhas
Usar uma peça monocromática dá a impressão de continuidade. Já looks com texturas e cores diferentes dá um recorte na altura de quem usa dando aquela achatada  Crédito: Karla Furlan
Mas e as peças que são um alerta!? Quais são elas? 
Algumas modelagens são capazes de deixar alguém com o aspecto mais baixo. Uma delas é o "cigarrete". Essa peça é conhecida por ter a barra terminando na altura do tornozelo, bem ali no fim da canela.
O alerta é: onde termina a barra de uma peça, ali termina automaticamente a sensação da altura de alguém. Então cuidado com o comprimento Midi. Escolha sempre aquele que termina logo após o joelho para que você tenha mais pernas à mostra.

MAIS DICA

Outra dica superlegal é você se atentar a cor do sapato na produção. Se você usa uma peça de uma cor, e o sapato de outra, estando próximos um do outro, isso pode trazer um conflito e a divisão traz o corte que não é indicado para baixinhas. Então, se você quer um aspecto de mais alta, escolha o calçado na mesma cor da sua peça (saia , longo ou calça) ou neutralize o pé com a cor bege ou nude.
É isso pessoal! Espero que tenham gostado das dicas, e usem bastante! E não se esqueça que você é linda do jeitinho que é.
Beijinhos e até a próxima semana.

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Karla Furlan

No mundo fashion há 20 anos,Karla furlan é formada em moda,especialista em consultoria de estilo pessoal e apaixonada por ajudar pessoas a se sentirem lindas e seguras através de uma moda descomplicada e divertida.

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