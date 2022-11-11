Preciso combinar o cinto com o sapato ou a bolsa? Veja dicas de como usar e arrasar no look

Muitas pessoas nem se lembram que ele existe. Mas o cinto pode ser a pitada de estilo que você precisa pra sair da mesmice. Usado de forma correta e proposital, o acessório pode mudar uma produção inteira e até interferir diretamente no desenho do corpo, afinal ele ajuda no ajuste de cós e deixa as peças menos fluidas.
O cinto funciona superbem tanto para colorir uma produção quanto para truques de estilo. Inclusive, você pode diminuir a silhueta e até ganhar uns centímetros a mais com esse acessório. Mas chega de mistério e vamos aprender um pouquinho mais sobre eles.
CINTOS PARA CRIAR LOOKS MAIS COLORIDOS SEM CHAMAR TANTO ATENÇÃO
Existe um grupo de pessoas - que pode ser o seu caso - com dificuldades em criar looks muito vibrantes e com alto contraste de cor. O cinto pode ser um grande aliado na missão colorir.
Experimente usar uma peça única ou monocromática e marque a cintura com um cinto colorido. Além de deixar a produção mais interessante, você criará um desenho do corpo. A cor destaque do cinto vai trazer uma harmonia e deixar sua cintura mais fina. Pra não errar, é só neutralizar nos acessórios e no calçado. Usando um nude por exemplo.
Uma dica legal é, também, usar o cinto na mesma cor da sua peça de roupa. Se for da mesma cor que a blusa, isso vai alongar suas pernas, deixando você mais alta.
CINTOS NEUTROS
Outra dica é usar o cinto pra fazer o contrário: quando você precisa neutralizar uma produção já colorida. Se você estiver usando uma calça ou saia vibrante e quer dar um toque a mais sem usar outra cor, eu sempre indico usar o cinto dourado. Ele é um amigão dos looks e encaixa bem em qualquer produção.
CINTO DE ANIMAL PRINT
É um acessório viciante, uma vez que você sempre vai querer usá-lo quando estiver bem básica e sente falta de um "toque especial". Onça e zebra são sempre atemporais. Você pode usá-los sem medo numa produção toda colorida ou até mesmo num jeans e camiseta.
CINTO PRECISA COMBINAR COM O SAPATO?
Definitivamente, não. Foi-se o tempo em que isso era regra. Hoje, quanto mais misturas, melhor! Então, você pode usar um look neutro e apostar na mistura de duas cores (sapato e no cinto) ou você pode ser daquelas que são uma explosão de alegria, usando um vestido de uma cor e mais duas cores diferentes na produção, sendo sapato de uma e o cinto de outra.
Assim como não precisa combinar com o sapato, o cinto não precisa ser do mesmo estilo da bolsa, viu?! Minha dica é escolher três cores na produção. Aí, você pode distribuir isso entre roupa, cinto, sapato, bolsa e demais acessórios.
UMA DICA LEGAL: Os cintos não precisam ser usados só do modelo tradicional. Você pode brincar usando amarrações e truques. Fica descontraído e estiloso.
Então, vou ficando por aqui. Já olhe para o seu armário e veja se está faltando um coloridinho amigo por lá ou um douradinho básico. Tenho certeza que você vai sentir uma diferença enorme quando começar a brincar com eles por aí.
Beijinhos e até a próxima semana.