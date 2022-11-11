Preciso combinar o cinto com o sapato ou a bolsa? Veja dicas de como usar e arrasar no look

Muitas pessoas nem se lembram que ele existe. Mas o cinto pode ser a pitada de estilo que você precisa pra sair da mesmice. Usado de forma correta e proposital, o acessório pode mudar uma produção inteira e até interferir diretamente no desenho do corpo, afinal ele ajuda no ajuste de cós e deixa as peças menos fluidas.

O cinto funciona superbem tanto para colorir uma produção quanto para truques de estilo. Inclusive, você pode diminuir a silhueta e até ganhar uns centímetros a mais com esse acessório. Mas chega de mistério e vamos aprender um pouquinho mais sobre eles.

CINTOS PARA CRIAR LOOKS MAIS COLORIDOS SEM CHAMAR TANTO ATENÇÃO

Existe um grupo de pessoas - que pode ser o seu caso - com dificuldades em criar looks muito vibrantes e com alto contraste de cor. O cinto pode ser um grande aliado na missão colorir.

Experimente usar uma peça única ou monocromática e marque a cintura com um cinto colorido. Além de deixar a produção mais interessante, você criará um desenho do corpo. A cor destaque do cinto vai trazer uma harmonia e deixar sua cintura mais fina. Pra não errar, é só neutralizar nos acessórios e no calçado. Usando um nude por exemplo.

Cintos coloridos em looks coloridosCintos coloridos em looks coloridos Crédito: Karla FurlanKarla Furlan

Uma dica legal é, também, usar o cinto na mesma cor da sua peça de roupa. Se for da mesma cor que a blusa, isso vai alongar suas pernas, deixando você mais alta.

Cintos na mesma cor da peça Crédito: Karla Furlan

CINTOS NEUTROS

Outra dica é usar o cinto pra fazer o contrário: quando você precisa neutralizar uma produção já colorida. Se você estiver usando uma calça ou saia vibrante e quer dar um toque a mais sem usar outra cor, eu sempre indico usar o cinto dourado. Ele é um amigão dos looks e encaixa bem em qualquer produção.

Cintos neutros em looks coloridos Crédito: Karla Furlan

CINTO DE ANIMAL PRINT

É um acessório viciante, uma vez que você sempre vai querer usá-lo quando estiver bem básica e sente falta de um "toque especial". Onça e zebra são sempre atemporais. Você pode usá-los sem medo numa produção toda colorida ou até mesmo num jeans e camiseta.

Cintos de animal print Crédito: Karla Furlan

CINTO PRECISA COMBINAR COM O SAPATO?

Definitivamente, não. Foi-se o tempo em que isso era regra. Hoje, quanto mais misturas, melhor! Então, você pode usar um look neutro e apostar na mistura de duas cores (sapato e no cinto) ou você pode ser daquelas que são uma explosão de alegria, usando um vestido de uma cor e mais duas cores diferentes na produção, sendo sapato de uma e o cinto de outra.

Assim como não precisa combinar com o sapato, o cinto não precisa ser do mesmo estilo da bolsa, viu?! Minha dica é escolher três cores na produção. Aí, você pode distribuir isso entre roupa, cinto, sapato, bolsa e demais acessórios.

UMA DICA LEGAL: Os cintos não precisam ser usados só do modelo tradicional. Você pode brincar usando amarrações e truques. Fica descontraído e estiloso.

Cinto: Truques de amarração Crédito: Karla Furlan

Então, vou ficando por aqui. Já olhe para o seu armário e veja se está faltando um coloridinho amigo por lá ou um douradinho básico. Tenho certeza que você vai sentir uma diferença enorme quando começar a brincar com eles por aí.