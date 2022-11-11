Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Moda e Beleza
  • Preciso combinar o cinto com o sapato ou a bolsa? Veja dicas de como usar e arrasar no look
Moda

Preciso combinar o cinto com o sapato ou a bolsa? Veja dicas de como usar e arrasar no look

Usado de forma correta e proposital, o acessório pode mudar uma produção inteira e até interferir diretamente no desenho do corpo

Públicado em 

11 nov 2022 às 14:45
Karla Furlan

Colunista

Karla Furlan

Muitas pessoas nem se lembram que ele existe. Mas o cinto pode ser a pitada de estilo que você precisa pra sair da mesmice. Usado de forma correta e proposital, o acessório pode mudar uma produção inteira e até interferir diretamente no desenho do corpo, afinal ele ajuda no ajuste de cós e deixa as peças menos fluidas.
O cinto funciona superbem tanto para colorir uma produção quanto para truques de estilo. Inclusive, você pode diminuir a silhueta e até ganhar uns centímetros a mais com esse acessório. Mas chega de mistério e vamos aprender um pouquinho mais sobre eles.

CINTOS PARA CRIAR LOOKS MAIS COLORIDOS SEM CHAMAR TANTO ATENÇÃO

Existe um grupo de pessoas - que pode ser o seu caso - com dificuldades em criar looks muito vibrantes e com alto contraste de cor. O cinto pode ser um grande aliado na missão colorir. 
Experimente usar uma peça única ou monocromática e marque a cintura com um cinto colorido. Além de deixar a produção mais interessante, você criará um desenho do corpo. A cor destaque do cinto vai trazer uma harmonia e deixar sua cintura mais fina. Pra não errar, é só neutralizar nos acessórios e no calçado. Usando um nude por exemplo.
Cintos coloridos em looks coloridos
Cintos coloridos em looks coloridosCintos coloridos em looks coloridos Crédito: Karla FurlanKarla Furlan
Uma dica legal é, também, usar o cinto na mesma cor da sua peça de roupa. Se for da mesma cor que a blusa, isso vai alongar suas pernas, deixando você mais alta.
Cintos na mesma cor da peça
Cintos na mesma cor da peça Crédito: Karla Furlan

CINTOS NEUTROS

Outra dica é usar o cinto pra fazer o contrário: quando você precisa neutralizar uma produção já colorida. Se você estiver usando uma calça ou saia vibrante e quer dar um toque a mais sem usar outra cor, eu sempre indico usar o cinto dourado. Ele é um amigão dos looks e encaixa bem em qualquer produção.
Cintos neutros em looks coloridos
Cintos neutros em looks coloridos Crédito: Karla Furlan

CINTO DE ANIMAL PRINT

É um acessório viciante, uma vez que você sempre vai querer usá-lo quando estiver bem básica e sente falta de um "toque especial". Onça e zebra são sempre atemporais. Você pode usá-los sem medo numa produção toda colorida ou até mesmo num jeans e camiseta.
Cintos de animal print
Cintos de animal print Crédito: Karla Furlan

CINTO PRECISA COMBINAR COM O SAPATO?

Definitivamente, não. Foi-se o tempo em que isso era regra. Hoje, quanto mais misturas, melhor! Então, você pode usar um look neutro e apostar na mistura de duas cores (sapato e no cinto) ou você pode ser daquelas que são uma explosão de alegria, usando um vestido de uma cor e mais duas cores diferentes na produção, sendo sapato de uma e o cinto de outra.
Assim como não precisa combinar com o sapato, o cinto não precisa ser do mesmo estilo da bolsa, viu?! Minha dica é escolher três cores na produção. Aí, você pode distribuir isso entre roupa, cinto, sapato, bolsa e demais acessórios.
UMA DICA LEGAL: Os cintos não precisam ser usados só do modelo tradicional. Você pode brincar usando amarrações e truques. Fica descontraído e estiloso.
Cinto: Truques de amarração
Cinto: Truques de amarração Crédito: Karla Furlan
Então, vou ficando por aqui. Já olhe para o seu armário e veja se está faltando um coloridinho amigo por lá ou um douradinho básico. Tenho certeza que você vai sentir uma diferença enorme quando começar a brincar com eles por aí.
Beijinhos e até a próxima semana.

Veja Também

Dicas de moda que favorecem as mulheres baixinhas

Tênis: o coringa que encaixa com qualquer look; veja opções com o branco básico

Cores, curtos e recortes: as 3 tendências mais quentes do verão 2023

Karla Furlan

No mundo fashion há 20 anos,Karla furlan é formada em moda,especialista em consultoria de estilo pessoal e apaixonada por ajudar pessoas a se sentirem lindas e seguras através de uma moda descomplicada e divertida.

Tópicos Relacionados

Moda
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados