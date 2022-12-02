Looks ideais para valorizar quem tem quadril largo

Looks ideais pra valorizar quem tem quadril largo. A terceira peça é coringa nestas horas Crédito: Acervo Pessoal/Karla Furlan

Algumas colunas, atrás falamos sobre o estudo do biotipo e a importância de saber identificar o seu . Todas nós temos nossos pontos fortes e fracos, e são exatamente eles que buscamos evidenciar ou disfarçar na hora de se vestir.

Saber as modelagens certas pro seu corpo pode te ajudar não só a montar um armário funcional, como deixar sua autoestima saudável e economizar bastante na hora das compras. É importante entender que as modelagens são um ponto crucial na hora de se vestir. Elas podem disfarçar ou evidenciar ainda mais aquele ponto que te incomoda.

Pensando nisso, vamos falar mais por aqui sobre esses pontos do corpo feminino. E vou começar com um bem presente no grupo das brasileiras: o quadril largo (geralmente acompanhado de coxas grossas e bumbum avantajado). Geralmente, essa característica é de um corpo conhecido como triangular.

COMO EQUILIBRAR ESSA REGIÃO

A palavra-chave para se sair bem na hora de montar o look é equilíbrio. É preciso encontrar modelagens certas pra que o culote não seja o centro da atenção na produção.

PEÇAS QUE AJUDAM A EQUILIBRAR:

Calça ou saia reta



Calça flare

Calça pantalona

Estas peças trazem a visão de continuidade lateral, tirando completamente a visão pontual nos culotes

Looks ideais pra valorizar quem tem quadril largo Crédito: Acervo Pessoal/Karla Furlan

Maxi blazer

Maxi coletes

Quimonos

Toda 3ª peça, que passa da área do quadril, é excelente pra esse tipo de corpo.

Looks ideais pra valorizar quem tem quadril largo Crédito: Acervo Pessoal/Karla Furlan

PEÇAS QUE EVIDENCIAM AINDA MAIS O QUADRIL:

Calça skinny

Saia lápis

Saia godê

Plissados largos

Estampas grandes

Listras horizontais

Lembrando que a calça justa só evidencia se for usado sozinha. Coordenada com a 3ª peça, o look tem o efeito contrário e extremamente assertivo.



É importante ressaltar que os dois extremos são perigosos. O largo demais ou o justo demais podem evidenciar esse ponto e ressaltar ainda mais o volume do quadril.

Looks ideais pra valorizar quem tem quadril largo Crédito: Acervo Pessoal/Karla Furlan

E aí ? Gostou? Te desafio a fazer um teste na hora de montar a próxima produção e analisar se, com esses truques, você se sentiu mais linda, mais confortável e confiante.