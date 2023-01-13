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Moda

Aprenda a montar looks coloridos de acordo com sua personalidade

Se você é mais comunicativa, vale apostar no alto contraste. Já para a turma mais discreta, também tem um jeito de encaixar cores nas produções; confira

Públicado em 

13 jan 2023 às 09:04
Karla Furlan

Colunista

Karla Furlan

Aprenda a montar looks coloridos de acordo com sua personalidade com ajuda do círculo cromático
Aprenda a montar looks coloridos de acordo com sua personalidade com ajuda do círculo cromático Crédito: Karla Furlan
Olha o verão aí! Todo cheio de vivacidade e com aquela mensagem de liberdade e alegria. Essa é a temporada onde todas as cores conversam tanto no dia quanto a noite.
Mas não é só o verão que transmite essa vontade de mergulhar nas cores. Há algumas estações, temos visto como o colorido se predominou nas vitrines, nas montagens de looks , nas roupas fitness e até nas peças de praia. O multicolorido veio mesmo pra ficar.
Temos a turma do "vem com tudo", de quanto mais cores, melhor. Geralmente são pessoas dinâmicas, comunicativas e com facilidade em se expressar que curtem looks cheios de cores e contrastes.
Por outro lado, existem muitas pessoas se sentem um pouco apreensivas na hora de montar suas produções. O fato de serem mais discretas ou mais clássicas pode trazer uma sensação de limitação na hora de construir o look colorido , mesmo que ele seja muito desejado.
Então eu trouxe 2 formas de montar produções "colorilindas" pra vocês: a de Alto contraste e a de Baixo contraste

ALTO CONTRASTE

É quando você usa cores complementares na produção. No círculo cromático, são as cores que são opostas a outras. O impacto é maior e a explosão de cores também .
Pode ser usado entre duas peças, como saia e blusa, ou pode ser usado até em três peças, todas com cores diferentes e vivas.
Looks usando o alto contraste
Looks usando o alto contraste Crédito: Karla Furlan
Quando você usa o alto contraste em duas peças, eu sempre indico neutralizar no calçado e nos acessórios. Looks de alto contraste chamam a atenção, não tem jeito. Então é uma forma de atrair olhares e mostrar ao mundo sua personalidade alegre, dinâmica e comunicativa.

BAIXO CONTRASTE

É quando usamos cores análogas. No círculo cromático, são as cores vizinhas uma das outras. Pessoas que não gostam de tanta exposição ou que se sentem inseguras na hora de ousar no colorido, preferem essa versão.
Looks usando o baixo contraste
Looks usando o baixo contraste Crédito: Karla Furlan
 Inclusive, você pode começar usando um ponto neutro na produção, como a calça jeans, e jogar as cores nas extremidades: na blusa e no calçado, por exemplo. Também pode usar uma peça de uma cor só e coordenar com uma bolsinha colorida. Fica super chique e delicadamente ousado.
Looks coloridos com ponto neutro
Looks coloridos com ponto neutro Crédito: Karla Furlan
O importante é não fugir da sua personalidade. Ser quem você é nunca sai de moda. Aproveite as dicas e arrase neste verão.
Um beijo e até a próxima semana.

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Karla Furlan

No mundo fashion há 20 anos,Karla furlan é formada em moda,especialista em consultoria de estilo pessoal e apaixonada por ajudar pessoas a se sentirem lindas e seguras através de uma moda descomplicada e divertida.

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