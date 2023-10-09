Confira as novidades da moda nas primeiras semanas de primavera

A Track&Field apresenta a nova linha de Sportswear Crédito: Divulgação

Setembro começa já apresentando novidades no universo da moda, com lançamentos de joias, tênis, novas coleções e acessórios. A Track&Field, por exemplo, lança a sua nova Coleção de Verão 2024. Inspirada pelo desejo de evocar a capacidade de se maravilhar pela vida através das práticas esportivas, a marca dividirá a campanha em dois momentos: o primeiro, já disponível nas lojas, apresenta a nova linha de Sportswear e uma segunda leva de novidades de Watersports, com foco nos esportes aquáticos e areia não profissionais, em outubro.

Inspirada nas belezas naturais de Pipa e sua relação com os esportes, as peças vão de leggings, tops, shorts, biquínis, maiôs, complementos, acessórios, além de outras opções úteis como os ponchos, peça para troca de roupa na praia. As novidades ficam por conta das camisetas femininas UV manga longa, shorts para surf com secagem rápida, macaquinho com manga longa e camisa de praia.

DESIGNS FLUIDOS

A mistura de tons de ouro é um dos destaques dessa série de joias Crédito: Igor Calvi

A coleção Artsy Flower, de Ivana Izoton, foi inspirada na delicadeza das formas e traços orgânicos das flores. As joias chegam em designs fluidos, orgânicos e minimalistas nas superfícies de ouro 18k, recortadas a laser com acabamento impecável. A mistura de tons de ouro é um dos destaques dessa série de joias - como nos brincos em ouro branco e amarelo, reforçando a assinatura contemporânea da designer.

PARA BRILHAR

O metalizado e glitter proporcionam uma estética glamurosa Crédito: Divulgação Schutz

A Schutz lança a coleção de tênis, batizados de ST-001 e ST-001 Bold, onde ambos enaltecem o icônico triangle, símbolo da marca, presente desde a lateral do tênis até as linhas da sola, também triangulares. A maciez e conforto são obtidos através da união entre dois atributos: a confecção em couro soft calf Lisboa, desenvolvida exclusivamente para os modelos, e o forro interno totalmente atoalhado, tornando o modelo ainda mais versátil, ao proporcionar a opção de serem usados com ou sem meia.

O modelo Bold apresenta solado em plataforma, garantindo um visual cool e autêntico, conectando com o público mais jovem. O metalizado e glitter proporcionam uma estética glamurosa, e o estilo minimal é impresso nos modelos brancos. A Schutz Vitória recebe clientes nesta terça-feira (10) para o lançamento do calçado.

BÁSICO COM ESTILO

A coleção traz coleção as camisetas básicas que fazem sucesso em décadas Crédito: Divulgação

A Hering lança coleção-cápsula de básicos que marcaram gerações com a campanha “A gente sempre se encontra numa Hering”, trazendo ícones de cada década. Sinônimo de estilo, criatividade, casualidade e muito conforto, a marca relança quatro shapes antológicos e de sucesso dos anos 60, 80, 90 e 2000. Composto por peças-chaves presentes no armário de qualquer público, a coleção em especial traz além da tradição das camisetas básicas, modelagens femininas atemporais que buscam traduzir o desejo que existe desde sempre. Entre os destaques estão o colete de sarja, a calça flare, a blusa em ribana cropped e as jardineiras curtas e longas. As quatro camisetas relançadas têm detalhes e diferenciais únicos.

UNIVERSO K-POP

O modelo é forrado por dentro e com uma sola exagerada Crédito: Divulgação

Desde o ano passado, quando a banda sul-coreana Aespa foi para o Crocs World fazer seu primeiro show no metaverso, os fãs ficaram ansiosos para uma parceria. No espírito da autoexpressão, o grupo de K-Pop agora sai do metaverso e cria uma coleção inédita com a Crocs.

O match Aespa x Crocs deu origem à edição especial do Crocs Stomp Lined Clog, um modelo forrado por dentro, com uma sola exagerada, mas sem pesar nos pés. Inspirado pelas quatro integrantes do grupo musical, o calçado inclui 5 Jibbitz (acessório que coloca nas sandálias) de edição limitada com a cara da banda e desenvolvidos por elas mesmas, para os fãs elevarem seu estilo.

TONS NEUTROS

O linho é o ponto de partida como matéria-prima para a camisaria com padronagens lisas e estamparia exclusiva Crédito: Divulgação

A Foxton lança sua coleção de verão 24 inspirada no modernismo tropical, um mix entre o natural e o urbano. Com uma paleta que traduz as cores do verão, a coleção conta com duas cartelas: clássica, com tons neutros e que está presente em todos os lançamentos e pontos de cor como o coral, amarelo e azul-água. Trazendo um ar mais moderno, estampas tropicais e formas geométricas predominam nas peças.

A linha Tropical surge como a mais importante da temporada. O linho é o ponto de partida como matéria-prima para a camisaria com padronagens lisas e estamparia exclusiva. Com uma visão atualizada e contemporânea, jaquetas, bermudas e calças em fio tinto são coordenados com xadrez príncipe de gales, com destaque especial para a calça cinco pockets toscana em linho e elastano com estrutura. O tricô também surge na temporada mais quente, com modelos leves e atualizados e fio com composição de linho e mescla. A marca acaba de abrir a primeira loja no Espírito Santo, localizada no Shopping Vitória, em Vitória.

PULSO FIRME

Os relógios chegam em três versões que contam com design minimalista e diversas cores para a nova estação Crédito: Divulgação

A Lacoste apresenta os novos relógios 12.12 Multifunction que chegam em três versões, que contam com design minimalista e diversas cores para a nova estação. Eles têm três marcadores internos nos mostradores, além do marcador principal. Os marcadores internos informam data, dia da semana e o horário num ciclo de 24 horas – diferente do marcador principal, que realiza a marcação em ciclos de 12 horas.

As peças ganham estrutura através da caixa feita de resina com infusão de nylon, à qual se prende a pulseira de silicone texturizado com o padrão petit-piqué, elemento de design que é assinatura da grife e reforça a estética contemporânea dos relógios. Os ponteiros são feitos de metal com detalhes brancos no preenchimento, e o mostrador conta com os índices junto do mundialmente famoso crocodilo, marca registrada da marca, em metal aplicado.

DIAS DE SOL

A marca apresenta um mix de croppeds, saias, calças e vestidos Crédito: Divulgação

A Caedu lança sua coleção de primavera verão com peças que mesclam o que está em alta no mundo da moda com modelos atemporais. A nova campanha brinca com a brasilidade e com os diferentes estilos dos consumidores. Entre os destaques, a marca apresenta um mix de croppeds, saias, calças e vestidos. Parte da coleção é marcada pela cottecore, estética romântica, com foco nas cores suaves e estampas florais. Para os homens, a principal aposta fica nos opções gráficas, além de jeans e bermudas de sarja ou de moletom.

OUTUBRO ROSA

São biquínis e maiôs pensados para encaixar próteses, disfarçar assimetrias e cicatrizes Crédito: Divulgação

Neste outubro rosa, mês da conscientização sobre o câncer de mama, a BlueMan está devolvendo a mulheres que foram vítimas da doença a possibilidade de retomar a autoestima na praia. A marca lança esta semana uma coleção de biquínis e maiôs pensados para encaixar próteses, disfarçar assimetrias e cicatrizes.

O desenvolvimento das peças adaptadas levou seis meses, entre provas de roupas com mulheres que tiveram diferentes consequências da cirurgia e efeitos do tratamento, mas que alimentavam um mesmo desejo: celebrar a vida na praia depois da mastectomia. O projeto nasce com três modelos, dois biquínis e um maiô, nas cores rosa e preto. Não são apenas modelagens maiores para esconder imperfeições. Eles trazem soluções tão específicas quanto necessárias para quem sofreu a retirada das mamas, como laterais mais espessas para disfarçar cicatrizes, enchimentos e bolsos para acolher próteses externas.

TUDO DOURADO

A principal aposta da marca é o mix de banhos: dourado e prateado em diversas formas Crédito: Divulgação

A designer Leide Viero acaba de lançar a coleção Luz, com peças que misturam o dourado com o prateado, a presença dos cristais bordados e das pinturas feitas à mão com cores translúcidas e o brilho cobrindo o metal. "Nas criações desta coleção, trouxe o movimento como principal característica, onde a luz reflete através dos espirais, franjas, ondas, cascatas e nas formas orgânicas", diz.

Os tons neutros prevalecem nas criações: do nude ao marrom. Destaque também para o branco, preto e tons de azul. A principal aposta da marca é o mix de banhos: dourado e prateado em diversas formas e modelos e as rivieras estilizadas.

PÉS COLORIDOS

O modelo birken chega com várias opções de cores Crédito: Divulgação