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Cinema

Filme de 'Turma da Mônica Jovem' ganha trailer e é criticado em comparações com 'Laços'

Novo longa da franquia chega aos cinemas em janeiro de 2024; veja repercussão da prévia nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Outubro de 2023 às 10:36

Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo, inspirado nos quadrinhos de Maurício de Sousa
Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo, inspirado nos quadrinhos de Maurício de Sousa Crédito: Divulgação
Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo, inspirado nos quadrinhos de Maurício de Sousa, ganhou seu primeiro trailer oficial nesta terça-feira, 10, e recebeu críticas de fãs que compararam a prévia do longa com os dois filmes anteriores da franquia.
Em Reflexos do Medo, a Turma do Limoeiro já não é mais criança e está entrando no Ensino Médio, mas além dos desafios normais da idade, precisam lidar com mistérios que começam a aparecer no bairro. O filme chega aos cinemas em janeiro de 2024.
O elenco principal é formado por Sophia Valverde como Mônica, Xande Valois como Cebola, Bianca Paiva como Magali, Theo Salomão como Cascão e Carol Roberto como Milena. A direção é de Maurício Eça. 
A maioria dos comentários sobre a prévia foram críticas e comparações com Turma da Mônica: Laços e Turma da Mônica: Lições, filmes lançados em 2019 e 2021 com os personagens quando crianças.
Reflexos do Medo recebeu críticas desde o anúncio de que o longa estava em produção - alguns internautas apontavam que teria sido melhor esperar o elenco original crescer, ao invés de contratar novos atores para interpretar os personagens já adolescentes.
"Filme da Turma da Mônica Jovem com atores novos vindo, porém jamais terão o mesmo carisma que esses queridos aqui transmitiam em tela", escreveu um usuário com uma imagem do elenco anterior, formado por Giulia Benite, Kevin Vechiatto, Laura Rauseo e Gabriel Moreira.
"O que fizeram com o live action de turma da mônica foi desumano. Comparem a fotografia dos filmes anteriores com esse novo. Tá horrível", opinou outro internauta.
Nem todos os comentários foram negativos. Uma fã destacou a importância do filme para o cinema nacional: "Com esse filme de Turma da Mônica Jovem eu fico muito feliz principalmente sendo fã de Turma da Mônica, mas também é muito bom ver o cinema brasileiro crescendo e podendo ter uma 'franquia'".

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