Filme de 'Turma da Mônica Jovem' ganha trailer e é criticado em comparações com 'Laços'

Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo, inspirado nos quadrinhos de Maurício de Sousa Crédito: Divulgação

Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo, inspirado nos quadrinhos de Maurício de Sousa, ganhou seu primeiro trailer oficial nesta terça-feira, 10, e recebeu críticas de fãs que compararam a prévia do longa com os dois filmes anteriores da franquia.

Em Reflexos do Medo, a Turma do Limoeiro já não é mais criança e está entrando no Ensino Médio, mas além dos desafios normais da idade, precisam lidar com mistérios que começam a aparecer no bairro. O filme chega aos cinemas em janeiro de 2024.

O elenco principal é formado por Sophia Valverde como Mônica, Xande Valois como Cebola, Bianca Paiva como Magali, Theo Salomão como Cascão e Carol Roberto como Milena. A direção é de Maurício Eça.

Crescer exige coragem... é hora de enfrentar os medos! 🪞 🔮 #TMJReflexosdoMedo estreia em janeiro de 2024, somente nos cinemas. #TurmaDaMônicaJovem pic.twitter.com/rBaI2xWVdm — Turma da Mônica (@TurmadaMonica) October 10, 2023

A maioria dos comentários sobre a prévia foram críticas e comparações com Turma da Mônica: Laços e Turma da Mônica: Lições, filmes lançados em 2019 e 2021 com os personagens quando crianças.

Reflexos do Medo recebeu críticas desde o anúncio de que o longa estava em produção - alguns internautas apontavam que teria sido melhor esperar o elenco original crescer, ao invés de contratar novos atores para interpretar os personagens já adolescentes.

"Filme da Turma da Mônica Jovem com atores novos vindo, porém jamais terão o mesmo carisma que esses queridos aqui transmitiam em tela", escreveu um usuário com uma imagem do elenco anterior, formado por Giulia Benite, Kevin Vechiatto, Laura Rauseo e Gabriel Moreira.

filme da turma da monica jovem com atores novos vindo, porém jamais terão o mesmo carisma que esses queridos aqui transmitiam em tela pic.twitter.com/RRNurlUnKF — 𖤐 (@hollandsvic) October 10, 2023

"O que fizeram com o live action de turma da mônica foi desumano. Comparem a fotografia dos filmes anteriores com esse novo. Tá horrível", opinou outro internauta.

O que fizeram com o live action de turma da mônica foi desumano. Comparem a fotografia dos filmes anteriores com esse novo. Tá horrível. pic.twitter.com/H7OXk3liKu — LuKe Stewart  (@LuKeStewa) October 10, 2023

Nem todos os comentários foram negativos. Uma fã destacou a importância do filme para o cinema nacional: "Com esse filme de Turma da Mônica Jovem eu fico muito feliz principalmente sendo fã de Turma da Mônica, mas também é muito bom ver o cinema brasileiro crescendo e podendo ter uma 'franquia'".

Com esse filme de turma da Monica jovem eu fico muito feliz principalmente sendo fã de Turma da Mônica,mas tbm é muito bom ver o cinema brasileiro crescendo e podendo ter uma "franquia"



Espero q venham muitos outros projetos não apenas de TDM mas nacional em geral pic.twitter.com/WJf181i3L1 — Rian | Malhação Era (@RianTw1tter) October 10, 2023

não ironicamente aquela série da viihtube tinha mais qualidade https://t.co/U9Spx63kea — juridico jake gyllenhaal (@dinlenrau) October 10, 2023

eu vou me m as 23h67 de amanhã pq não é possível a gente ter tido o suprassumo ds qualidade em dois filmes da turma da mônica e na série pra receber ISSO AQUI na turma da mônica jovem na moral parece aqueles mini filmes do tik tok estou devastada!!!! https://t.co/7PRW0ymhIq — nati (@mal1gnantt) October 10, 2023

MAGALI BRUXA NO FILME DE TURMA DA MÔNICA JOVEM 😭😭😭😭😭 FOI ISSO QUE EU PEDI SIMMM pic.twitter.com/8RKGCPDS0r — giø ᛡ (@moonwittch) October 10, 2023

desejo todo fracasso do mundo pois nunca será turma da mônica laços pic.twitter.com/x9HqLHjj11 https://t.co/uWc2GI8kHt — diego (@reyclones) October 10, 2023

esse filme da Turma da Mônica Jovem tem toda a energia daquelas sequências de grandes filmes dos anos 90/2000 que saíam direto em vídeo — estreladas por outros atores e com uma fração do orçamento — tipo Esqueceram de Mim 7 ou O Neto do Maskara — Guilherme Dias (@guisouzadias) October 10, 2023

Que Deus proteja a cabecinha desse elenco novo da Turma da Mônica Jovem. O Twitter tá pegando pesado com os queridos. — Vinha (@felipevinha) October 10, 2023