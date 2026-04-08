Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Gastronomia

Pão de queijo de frigideira: aprenda receita fácil para o café da tarde

Veja como fazer esse petisco clássico em poucos minutos e sem forno
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 08 de Abril de 2026 às 16:53

O pão de queijo de frigideira é uma ótima opção para o lanche da tarde (Imagem: alenvl | Shutterstock)
O pão de queijo de frigideira é uma ótima opção para o lanche da tarde Crédito: Imagem: alenvl | Shutterstock
Nada supera o cheiro de pão de queijo saindo quentinho da cozinha. A boa notícia é que, com a versão de frigideira, dá para ter esse petisco clássico na mesa em poucos minutos, sem forno e sem complicação — uma alternativa prática que não abre mão do sabor e da textura irresistíveis que todo mundo ama. A receita é simples, exige poucos ingredientes e cabe perfeitamente no cardápio do café da tarde. Confira!
Pão de queijo de frigideira (Imagem: Ratov Maxim | Shutterstock)
Pão de queijo de frigideira Crédito: Imagem: Ratov Maxim | Shutterstock

Pão de queijo de frigideira

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de polvilho doce
  • 1 ovo
  • 3 colheres de sopa de iogurte natural integral
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 xícara de chá de queijo muçarela ralado
  • 1/4 de xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 1 colher de sopa de água

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o polvilho doce e o sal e misture bem. Acrescente o ovo , o iogurte e o azeite de oliva. Misture com uma colher até formar uma massa homogênea, levemente cremosa e moldável. Se perceber que a massa está muito seca, adicione a água aos poucos até atingir uma textura macia.
Incorpore o queijo muçarela ralado e o parmesão ralado, misturando bem para distribuir os ingredientes por toda a massa. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo. Não precisa untar. Coloque a massa e espalhe com a colher, formando um disco uniforme, com cerca de um centímetro de espessura.
Alise a massa delicadamente. Depois, tampe a frigideira e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 5 minutos, até a base ficar dourada e firme. Vire com cuidado, utilizando uma espátula, e deixe dourar do outro lado por mais 4 a 5 minutos, mantendo a frigideira tampada. Retire quando estiver bem dourado por fora. Sirva ainda quente, com a casquinha levemente crocante e o interior macio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fraldinha: 5 receitas clássicas com o corte bovino
Imagem de destaque
Adolescente invade a contramão, atinge ônibus e fica ferido em Colatina
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados