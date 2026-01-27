Editorias do Site
Receita de bolo de pão de queijo com calabresa: confira passo a passo

Acompanhe as instruções para preparar essa versão incrementada de um dos quitutes mais amados do Brasil

Pão de queijo é sempre uma opção certeira para lanche, café da manhã ou brunch. E como ninguém resiste a essa gostosura, também vale a pena investir em novas versões dela, como waffle de pão de queijo e bolo de pão de queijo, como já mostramos aqui, no HZ.

A dica de hoje é um bolo com pedacinhos de linguiça calabresa, que rende em média dez fatias (generosas) e tem tudo para ganhar ainda mais elogios à mesa! Curtiu a ideia? Então, veja abaixo como prepará-lo. 

Bolo de pão de queijo com calabresa

Rendimento: 10 porções
Tempo médio de preparo: 60 minutos
Nível: fácil

Ingredientes: 

  • 2 linguiças tipo calabresa picadas em cubinhos
  • 1 xícara de leite integral
  • 3 ovos
  • 1 xícara de óleo
  • 3 xícaras de polvilho doce
  • 2 colheres (chá) de sal
  • 200g de queijo meia-cura ralado
  • 1 colher (chá) de fermento químico em pó

Modo de preparo:

  1. Preaqueça o forno a 180 °C.
  2. Em um liquidificador, adicione os ovos, o leite, o óleo e bata bem.
  3. Em seguida, adicione o sal e vá colocando o polvilho doce aos poucos, batendo até formar uma massa homogênea.
  4. Transfira a massa para uma tigela, adicione o queijo, a linguiça tipo calabresa picadinha e misture bem.
  5. Adicione o fermento químico e misture delicadamente.
  6. Transfira a massa para uma forma untada e com furo no meio, e em seguida leve ao forno por 40 minutos ou até inflar e dourar.
  7. Retire do forno, espere amornar, desenforme e sirva.

Fonte: Seara. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.  

