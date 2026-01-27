Lanche

Receita de bolo de pão de queijo com calabresa: confira passo a passo

Acompanhe as instruções para preparar essa versão incrementada de um dos quitutes mais amados do Brasil

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 18:03

Bolo de pão de queijo com calabresa: dica do HZ para servir no lanche Crédito: Marca Seara

Pão de queijo é sempre uma opção certeira para lanche, café da manhã ou brunch. E como ninguém resiste a essa gostosura, também vale a pena investir em novas versões dela, como waffle de pão de queijo e bolo de pão de queijo, como já mostramos aqui, no HZ.

A dica de hoje é um bolo com pedacinhos de linguiça calabresa, que rende em média dez fatias (generosas) e tem tudo para ganhar ainda mais elogios à mesa! Curtiu a ideia? Então, veja abaixo como prepará-lo.

Bolo de pão de queijo com calabresa

Rendimento: 10 porções

Tempo médio de preparo: 60 minutos

Nível: fácil

Ingredientes:

2 linguiças tipo calabresa picadas em cubinhos



1 xícara de leite integral



3 ovos



1 xícara de óleo



3 xícaras de polvilho doce



2 colheres (chá) de sal



200g de queijo meia-cura ralado



1 colher (chá) de fermento químico em pó

Modo de preparo:

Preaqueça o forno a 180 °C. Em um liquidificador, adicione os ovos, o leite, o óleo e bata bem.

Em seguida, adicione o sal e vá colocando o polvilho doce aos poucos, batendo até formar uma massa homogênea.

Transfira a massa para uma tigela, adicione o queijo, a linguiça tipo calabresa picadinha e misture bem.

Adicione o fermento químico e misture delicadamente.

Transfira a massa para uma forma untada e com furo no meio, e em seguida leve ao forno por 40 minutos ou até inflar e dourar.

Retire do forno, espere amornar, desenforme e sirva.



Fonte: Seara. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Este vídeo pode te interessar