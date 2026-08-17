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Corrida de rua

Vitória recebe a etapa Primavera do Circuito das Estações em edição que celebra os 20 anos da prova

Corrida terá percursos de 5 km e 10 km

Publicado em 17 de Agosto de 2026 às 16:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2026 às 16:00
Etapa Primavera do Circuito das Estações
Elderth Theza

A temporada 2026 do Circuito das Estações segue percorrendo o Brasil e chega a Vitória no dia 23 de agosto para a etapa Primavera, uma edição especial que celebra os 20 anos da prova. Com largada às 6h, na Avenida Dante Michelini, em Camburi, a prova oferece percursos de 5 km e 10 km, proporcionando aos participantes a oportunidade de correr por um dos cenários mais tradicionais da capital capixaba. A expectativa é reunir corredores de diferentes níveis.


A etapa Primavera representa um momento especial dentro da temporada. Depois dos desafios enfrentados nas etapas de Outono e Inverno, chega a hora de perceber a evolução construída ao longo dos meses e se aproximar da conquista da tradicional mandala do Circuito

 das Estações, objetivo de milhares de corredores que acompanham o calendário anual da prova.


"Cada etapa do Circuito tem um significado próprio, e a Primavera representa a evolução do corredor ao longo da temporada. Em um ano em que celebramos duas décadas

 de história, queremos proporcionar uma experiência que inspire cada participante a seguir construindo sua trajetória e a chegar cada vez mais perto de completar sua mandala", destaca o gerente de Marketing da Norte Marketing Esportivo, Thiago Klein. 


Criado em 2006, o Circuito das Estações completa 20 anos com mais de 10 milhões de participantes ao longo das edições.

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