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Turismo internacional

4 lugares incríveis para visitar em Chicago

A cidade norte-americana oferece diversas atrações que agradam todos os tipos de turistas. Veja a lista completa
Portal Edicase

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Publicado em 01 de Junho de 2024 às 07:00

Imagem Edicase Brasil
No Skydeck Chicago, a vista da cidade é panorâmica, diretamente do 103º andar Crédito: Salvador Maniquiz | Shutterstock)
Chicago, localizada no estado de Illinois, nos Estados Unidos, é um destino que vale a pena conhecer devido à sua rica história, arquitetura impressionante e vibrante cena cultural. Situada às margens do Lago Michigan, a cidade é conhecida por seus arranha-céus icônicos e oferece uma diversidade de atrações, desde museus de classe mundial até espetáculos de blues e jazz em clubes lendários.
É impossível não se surpreender com Chicago. A cidade é linda e tem muito a oferecer. Confira!

1. Skydeck Chicago 

O Ledge no Skydeck Chicago fica no 103º andar, com uma caixa de vidro que se estende por 4,3 metros para fora do edifício, proporcionando vistas inéditas da cidade. Desfrute do visual de 360 graus abrangendo até 50 milhas e quatro estados. No topo do prédio mais alto do Hemisfério Ocidental, é uma experiência “One stop Chicago” com exposições interativas.

2. Optimo Hats

Chicago é excelente para compras. Uma das lojas que mais gostei e recomendo é a Optimo Hats, marca de chapéus personalizados de alta qualidade. Entre os clientes, estão músicos, empresários, atores, políticos e entusiastas da grife. Os chapéus aparecem frequentemente em filmes e na TV.
Imagem Edicase Brasil
Vale a pena curtir o cruzeiro pelo Riverfront Crédito: Sergii Figurnyi | Shutterstock

3. River Cruise – First Lady Cruise

Experimente o cruzeiro pela Riverfront com comentários informativos dos voluntários da Chicago Architecture Foundation, que explicam e mostram que os arranha-céus da cidade representam maravilhas arquitetônicas modernas , art déco , pós-modernas e góticas. 

4. Tilt 

O 360 Chicago também é o único lugar onde os moradores locais e os visitantes podem aproveitar o TILT — o passeio mais emocionante da cidade. Este tipo de maravilha inclina os hóspedes para fora a partir do deck de observação do 94º andar e oferece, até oito visitantes por vez, as vistas emocionantes do destino.

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