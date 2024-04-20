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Turismo

3 dicas para aproveitar a viagem ao Cairo

Destino no Egito é um verdadeiro tesouro de marcos históricos e sítios arqueológicos impressionantes. Confira o que fazer por lá
Portal Edicase

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Publicado em 20 de Abril de 2024 às 15:00

Imagem Edicase Brasil
Cairo é um destino com alguns dos monumentos mais icônicos da história da humanidade Crédito: Merydolla | Shutterstock
Cairo, a maior cidade do continente africano, atrai turistas interessados nos mistérios do Egito Antigo. Ao se deparar com os sonhos guardados em pedras, castelos de areia que os séculos não derrubaram e os campos irrigados pelo Rio Nilo, o visitante se sente em uma aula de história, mas, desta vez, diante dos seus próprios olhos.
A seguir, confira 3 dicas para aproveitar bem a cidade do Cairo.

1. Onde se hospedar

Para garantir a segurança dos hóspedes, os hotéis 4 e 5 estrelas vistoriam todos os veículos na entrada, além de possuir detector de metal à porta. Marriott Mena House, com 5 estrelas, é super-recomendado. Possui acomodações luxuosas, uma piscina ideal para os dias mais quentes e, o melhor, uma incrível vista das Grandes Pirâmides de Gizé.

2. O que fazer

A principal atração da cidade é o complexo funerário de Gizé. Após visitá-lo e ficar sem fôlego ao alcançar as imponentes pirâmides, se prepare para desvendar a coleção do Museu do Cairo. As famosas múmias, os objetos de arte faraônicas, as tumbas e a preciosa coleção do menino rei Tutankamon enlouquecem os ávidos por história .
Não deixe de visitar monumentos da cidade islâmica, como a Citadela de Saladino, ponto mais alto do Cairo, além de belas mesquitas como a de Muhammad Ali, símbolo da cidade. Isso sem falar do Khan-El-Khakili, um mercadão onde quinquilharias o aguardam para uma árdua negociação
Imagem Edicase Brasil
As três pirâmides são grandes atrativos de Cairo Crédito: Kanuman | Shutterstock

3. Complexo de Gizé

É na grande necrópole do Cairo que a esfinge e as três grandes pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos estão localizadas. O ditado popular egípcio “Todo o mundo teme o tempo, mas o tempo teme as pirâmides” faz total sentido quando o monumento está perante os olhos dos visitantes . Cada pirâmide possui, segundo o esquema usual, um templo funerário. A crença principal dos egípcios antigos era a da imortalidade da alma, e pirâmides foram construídas para alojar a alma do falecido.

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