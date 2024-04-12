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Turismo

3 pontos turísticos de tirar o fôlego para curtir na cidade de Sintra

A menos 30 quilômetros de Lisboa, a pequena cidade encanta os turistas por sua arquitetura e vista panorâmica
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 12 de Abril de 2024 às 08:00

Imagem Edicase Brasil
Apesar de pequena, Sintra oferece destinos encantadores aos turistas Crédito: Obcykany | Shutterstock
Menos de 30 quilômetros separam Lisboa de Sintra, e você pode chegar lá facilmente de carro, transporte público ou tours. Vale a pena separar um dia do seu roteiro para curtir a cidade. Apesar de ser pequena, ela tem muitas coisas para ver. Confira tem destinos imperdíveis que não podem ficar de fora da sua viagem!

1. Quinta da Regaleira

Com o seu jardim cheio de mistérios e passagens secretas, a Quinta da Regaleira é um ponto imperdível em Sintra. Essa quinta é famosa pelo Poço Iniciático – também conhecido como Torre Invertida -, uma torre dentro de uma rocha que dá acesso a diferentes pontos da propriedade.
Imagem Edicase Brasil
Castelo de Mouros tem mirantes com vista panorâmica para a cidade Crédito: saiko3p | Shutterstock

2. Castelo dos Mouros

Depois de avistá-lo do Palácio da Pena, tive certeza que a visita seria linda. Sua construção começou em 300 a.C. e teve domínio muçulmano até 1147. Curta os mirantes ao longo da muralha, o visual é de arrepiar. E fica a dica: vá com um sapato confortável, todo o caminho é feito de pedras.

3. Palácio Nacional da Pena

O palácio mais colorido que já visitei. Ele foi construído no século 19 pelo então rei de Portugal e está em um dos pontos mais altos da cidade. Os aposentos reais são belíssimos. E não deixe de caminhar ao redor do edifício e finalizar no café que tem uma vista privilegiada. A caminhada do Centro Histórico até o Palácio da Pena pode ser extremamente cansativa. Por isso, uma dica que sugiro é pegar o ônibus turístico ou um tuc-tuc para chegar lá em cima.

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