3 ilhas imperdíveis para conhecer na Colômbia

El Acuario em San Andrés é uma experiência que não se pode deixar de vivenciar Crédito: pipojackman | Shutterstock

San Andrés, Providência e Santa Catalina fazem parte de um dos arquipélagos mais bonitos que já visitei. Há voos diários de várias cidades colombianas e também do Brasil. Para entrar em San Andrés é preciso pagar uma taxa turística de 109 mil pesos colombianos (cerca de R$ 152). E lá você vai encontrar as águas caribenhas mais turquesas da Colômbia. Recomendo de 7 a 10 dias para conhecer as três ilhas e a viagem pode ser combinada com Cartagena e Bogotá, por exemplo.

Saiba mais dessas experiências que você não pode deixar de vivenciar ao visitar este paraíso!

1. San Andrés

Dois passeios que eu recomendo são a volta à ilha e Johnny Cay + El Acuario. Durante a volta à ilha, os principais são: West View com os famosos trampolim e tobogã, La Piscinita, Hoyo Soplador, Playa San Luis e Rocky Cay. Pode ser feita com moto ou em carrinhos de golfe ou Mule. Não precisa da carteira de motorista, mas é bom ter experiência.

Cayo Cangrejo em Providência tem águas cristalinas Crédito: Larissa Chilanti | Shutterstock

2. Providência

Minha ilha preferida! Três noites já dá para ter um gostinho do que é esse paraíso. Recomendo alugar uma scooter para conhecer as praias. Melhor se hospedar na Baía de Água Dulce, onde o sol se põe com aquela vista linda. Passeio imperdível? Cayo Cangrejo, sem dúvida! A água mais cristalina que vi na Colômbia. Barcos partem do hotel Deep Blue. E não deixem de subir até o mirante para ter uma vista de doer os olhos.

3. Santa Catalina