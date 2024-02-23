Turismo na Europa

4 destinos incríveis para conhecer na Itália

Conheça lugares repletos de belezas naturais, histórias fascinantes e uma gastronomia de dar água na boca
Portal Edicase

Publicado em 23 de Fevereiro de 2024 às 13:55

Imagem Edicase Brasil
A Itália encanta com suas belas paisagens Crédito: DaLiu | Shutterstock
A Itália é um país repleto de belezas naturais, histórias fascinantes e uma gastronomia de dar água na boca. Com suas paisagens de tirar o fôlego, cidades charmosas e uma cultura rica e diversificada, é um destino que promete encantar a todos os visitantes. Por isso, confira quatro destinos incríveis que você não pode deixar de conhecer na sua próxima viagem à Itália!

1. Sicília

É a maior ilha do Mar Mediterrâneo, localizada no Sul da Itália , entre os continentes da Europa e África. Rica em cultura e gastronomia, a Sicília tem vilarejos charmosos, belas praias e um vulcão ativo: o Etna. Há várias ilhas menores ao redor da principal que valem a visita, como Lampedusa, Favignana e Levanzo.

2. Taormina

Conhecida como a Pérola do Mar Jônico, está situada no Monte Tauro. A cidade é charmosa, florida e com ruas estreitas. O visual do mar e do vulcão Etna é incrível! Não deixe de fazer o passeio de barco em Isola Bella, conhecer a igrejinha de Madonna della Rocca e jantar no charmoso vilarejo vizinho de Castelmola. Para fechar a viagem com chave de ouro, se hospede no Villa Carlota.
Imagem Edicase Brasil
A Spiaggia dei Conigli é considerada por muitos a praia mais bonita da Europa Crédito: jackbolla | Shutterstock

3. Lampedusa

É uma ilha pequena e paradisíaca situada entre a costa da Sicília e da África. Sua praia mais famosa, a Spiaggia dei Conigli, foi eleita pelos leitores do site Tripadvisor como a mais bonita da Europa. O local foi escolhido pelas tartarugas para desova no período de junho a agosto.

4. Favignana

Uma ilha da costa siciliana que faz parte do arquipélago Egadi, juntamente a Levanzo e Marettimo. Para chegar lá, basta pegar um ferry no porto de Trapani na Sicília. Ela é bem pequena e charmosa. O principal meio de transporte utilizado é a bicicleta. Em apenas 10 minutos de ferry, chega-se na encantadora Levanzo, que mais parece uma ilha grega perdida na Itália.

