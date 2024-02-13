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Turismo

Conheça os cenários paradisíacos de Malta

Praias, cavernas misteriosas e formações rochosas compõem a paisagem espetacular dessa ilha; o lugar é imperdível e inesquecível
Portal Edicase

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Publicado em 13 de Fevereiro de 2024 às 19:00

Imagem Edicase Brasil
A Janela Azul, ponto turístico em Gozo, é uma das três ilhas principais de Malta Crédito: Georgios Tsichlis | Shutterstock
Situada entre a Sicília e a Tunísia, no sul da Europa, Malta é um destino que encanta com seus cenários paradisíacos do Mediterrâneo, combinados com um clima jovem e uma vibrante cena cultural. A paisagem maltesa é um espetáculo por si só, com praias de areias douradas, cavernas misteriosas, formações rochosas imponentes e uma exuberante vegetação verde. O país é composto por três ilhas principais: Malta, Gozo e Comino. 

Paisagem que conta história

A porta de entrada para esse destino é Valletta, a capital da ilha principal . O lugar é como um museu a céu aberto, sendo reconhecido como Patrimônio Mundial da UNESCO. Suas ruas estreitas e sinuosas revelam construções históricas, monumentos imponentes, muralhas antigas e fortes que testemunham a influência dos fenícios, gregos, romanos, árabes e cavaleiros cruzados que deixaram sua marca antes da dominação britânica.

Vale a pena visitar

Durante uma visita a Valletta, é imperdível conhecer a Co-Catedral de São João e seu museu , bem como o Palácio do Grande-Mestre, que abriga obras de renomados artistas. Além disso, vale aproveitar para relaxar nos três principais parques da cidade: Hastings Gardens, Upper Barrakka Gardens e Lower Barrakka Gardens.
Imagem Edicase Brasil
A Blue Lagoon é uma das praias mais famosas de Comino Crédito: Yuliya Halianiuk | Shutterstock

Praias maltesas

Ao explorar as praias maltesas, o viajante será cativado pelos tons característicos de azul e pelas enormes formações rochosas que adornam o mar. A Blue Lagoon, em Comino, é uma das praias mais famosas, destacando-se por suas águas cristalinas e rasas, que se fundem com as areias claras, formando o cartão postal de Malta.
Na ilha de Gozo, o destaque fica para a deslumbrante Ramla Bay, com suas areias avermelhadas contrastando maravilhosamente com as águas azul-turquesa. E na ponta norte da ilha de Malta, Paradise Bay vive à altura de seu nome, atraindo tanto os habitantes locais quanto os turistas em busca de um refúgio paradisíaco.

Mais pontos turísticos 

Além das praias, Malta oferece outros tesouros, como Mdina, a antiga capital do país, cercada por muralhas e mantendo seu charme medieval. O Blue Hole, um poço natural em alto-mar cercado por rochas, é uma atração imperdível para os amantes do mergulho . E para os entusiastas da vida noturna, St. Julian’s é o lugar ideal, com suas baladas, cassinos, bares, restaurantes e cafés, especialmente na animada região de Paceville.
Em resumo, Malta é muito mais do que um paraíso mediterrâneo; é um tesouro cultural e natural que promete uma experiência inesquecível para todos os seus visitantes.

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