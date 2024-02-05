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Turismo

Pedra Azul é o segundo destino mais acolhedor do Brasil, diz pesquisa

Pesquisa ainda apontou o Espírito Santo como o terceiro estado que melhor acolhe no Brasil, atrás apenas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 05 de Fevereiro de 2024 às 13:47

Bosque das Cerejeiras, em Pedra Azul
Bosque das Cerejeiras, em Pedra Azul: distrito foi considerado o segundo destino mais acolhedor do Brasil Crédito: Christian Nascimento
O turismo capixaba tem vários motivos para comemorar. Segundo pesquisa realizada pelo site Booking.com, Pedra Azul, em Domingos Martins, foi considerado o segundo destino mais acolhedor do Brasil em 2024, conforme a Traveller Review Awards, premiação anual com base em mais de 309 milhões de avaliações verificadas, que reconhece prestadores de serviços de turismo e hospitalidade por sua excelência. A lista tem como base os locais com pelo menos 50 acomodações elegíveis ao prêmio da plataforma.
Para os capixabas, cansados (no bom sentido, claro!) de conhecer e usufruir das belezas da região, fica uma pergunta: qual localidade venceu nosso paraíso? HZ responde: São Bento do Sapucaí, região da Serra da Mantiqueira, em São Paulo, também conhecida por suas belas montanhas.
"Identificamos uma prevalência de lugares na região Sudeste do país, além de representantes do Sul e do Nordeste. É interessante que a maioria dos destinos em 2024 são novos na lista, ou seja, não estiveram entre os mais acolhedores no ano passado, incluindo São Bento do Sapucaí, Carrancas, Gonçalves, Flecheiras, Maraú, Cunha e Nova Petrópolis. Isso mostra não só como essas regiões estão desenvolvendo suas estruturas turísticas, como também que os turistas estão reconhecendo esses esforços e avaliando os prestadores nestes locais de forma bastante positiva”, afirma Nelson Benavides, Gerente Regional da Booking.com no Brasil.
As novidades não acabam por aí. O Espírito Santo também está muito bem na fita quando o assunto é turismo. A Booking.com também compartilha a lista dos cinco estados mais acolhedores do Brasil. O ES ficou em terceiro lugar, atrás de Santa Catarina e Rio Grande o Sul. O "primeirão" da Região Sudeste.

OS DESTINOS MAIS ACOLHEDORES DO BRASIL EM 2024

  • São Bento do Sapucaí, São Paulo
  • Pedra Azul, Espírito Santo
  • Carrancas, Minas Gerais
  • Visconde de Mauá, Rio de Janeiro
  • Gonçalves, Minas Gerais
  • Flecheiras, Ceará
  • Maraú, Bahia
  • Pomerode, Santa Catarina
  • Cunha, São Paulo
  • Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul

OS ESTADOS MAIS ACOLHEDORES DO BRASIL

  • Santa Catarina
  • Rio Grande do Sul
  • Espírito Santo
  • Alagoas
  • Rio Grande do Norte

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