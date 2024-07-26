Viúva de Mr. Catra se casa seis anos após a morte do cantor

Silvia Catra e seu marido André Luiz Crédito: Reprodução/Instagram

Silvia Catra, 46, viúva de Mr. Catra, que morreu em 2018, se casou novamente. A influenciadora, mãe de alguns filhos do funkeiro, contou que está com um novo amor.

Ela está vivendo um relacionamento com o carioca André Luiz. "Muito obrigado por ter você na minha vida. Amo tu", escreveu Silvia na legenda de uma foto do casal.

Silvia e Catra foram casados por 23 anos. Ela é mãe de cinco dos 32 filhos do cantor, que lutava contra um câncer de estômago.