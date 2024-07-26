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Viúva de Mr. Catra se casa seis anos após a morte do cantor

Influenciadora, mãe de alguns filhos do funkeiro, está vivendo um relacionamento com o carioca André Luiz
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Julho de 2024 às 15:15

Silvia Catra e seu marido André Luiz
Silvia Catra e seu marido André Luiz Crédito: Reprodução/Instagram
Silvia Catra, 46, viúva de Mr. Catra, que morreu em 2018, se casou novamente. A influenciadora, mãe de alguns filhos do funkeiro, contou que está com um novo amor.
Ela está vivendo um relacionamento com o carioca André Luiz. "Muito obrigado por ter você na minha vida. Amo tu", escreveu Silvia na legenda de uma foto do casal.
Silvia e Catra foram casados por 23 anos. Ela é mãe de cinco dos 32 filhos do cantor, que lutava contra um câncer de estômago.
Catra teve várias mulheres fora do casamento. Três delas eram esposas. Ele ainda tinha 32 filhos e quatro netos

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