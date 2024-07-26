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Saúde

'Salvou minha vida', diz Otaviano Costa após cirurgia no peito por aneurisma

A cirurgia foi realizada em São Paulo, no Hospital Sírio Libanês. Flávia Alessandra, esposa de Otaviano, comemorou a chegada em casa após internação e cirurgia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Julho de 2024 às 08:20

Otaviano Costa descobre aneurisma e passa por cirurgia
Otaviano Costa descobre aneurisma e passa por cirurgia Crédito: Reprodução/Instagram/@otaviano
Otaviano Costa falou pela primeira vez após ser internado por aneurisma da aorta. O apresentador foi submetido a uma cirurgia no peito.
A cirurgia foi realizada em São Paulo, no Hospital Sírio Libanês. "[A cirurgia] salvou a minha vida e salva a de muitas pessoas. Basta só se cuidar", disse Otaviano em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo.
Flávia Alessandra comemorou a chegada em casa após internação e cirurgia. "[Chegamos] Algumas horas atrás. Emoção à flor da pele", disse a atriz.
O apresentador fez um exame de ecocardiograma e descobriu um aneurisma da aorta ascendente torácica, sendo uma dilatação da artéria em um nível muito perigoso. Ele contou detalhes em um vídeo publicado no Instagram nesta segunda-feira (22).
O diagnóstico aconteceu no dia 6 de junho, um dia antes do aniversário de Flávia Alessandra, esposa de Otaviano. "Há mais ou menos 30 dias, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu estava ótimo de saúde, mas tinha uma dorzinha que estava me incomodando", disse.

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