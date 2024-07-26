'Salvou minha vida', diz Otaviano Costa após cirurgia no peito por aneurisma

Otaviano Costa descobre aneurisma e passa por cirurgia Crédito: Reprodução/Instagram/@otaviano

Otaviano Costa falou pela primeira vez após ser internado por aneurisma da aorta. O apresentador foi submetido a uma cirurgia no peito.

A cirurgia foi realizada em São Paulo, no Hospital Sírio Libanês. "[A cirurgia] salvou a minha vida e salva a de muitas pessoas. Basta só se cuidar", disse Otaviano em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo.

Flávia Alessandra comemorou a chegada em casa após internação e cirurgia. "[Chegamos] Algumas horas atrás. Emoção à flor da pele", disse a atriz.

O apresentador fez um exame de ecocardiograma e descobriu um aneurisma da aorta ascendente torácica, sendo uma dilatação da artéria em um nível muito perigoso. Ele contou detalhes em um vídeo publicado no Instagram nesta segunda-feira (22).