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Eduardo Paes brinca sobre show de Lady Gaga no Rio: 'Vai dar certo'

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), publicou nas suas redes sociais neste domingo, 12, o clipe Bad Romance da cantora Lady Gaga
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Janeiro de 2025 às 09:32

A cantora Lady Gaga posa nua para a Vogue
Há especulação de que Lady Gaga se apresente no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram @ladygaga
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), publicou nas suas redes sociais neste domingo, 12, o clipe Bad Romance da cantora Lady Gaga. Após a postagem, muitos internautas começaram a questionar sobre a vinda da artista norte-americana ao Rio de Janeiro neste ano. Outros também aproveitaram a publicação para cobrar mais investimentos em saúde e educação.
"Calma aí gente! Vai dar certo! Pra que tanta ansiedade?", disse o prefeito, sem dar mais detalhes sobre confirmação oficial de show da artista na cidade carioca.
Apesar de o anúncio oficial ainda não ter sido feito, no mês passado, Rodrigo Castro, subsecretário de Eventos e Relações Institucionais da Secretaria de Economia Criativa do Rio, confirmou o evento pra o ano de 2025 na cidade.
Em vídeo postado, na ocasião, em seu perfil de Instagram pessoal, ele falou sobre as expectativas para o ano que vem na parte cultural.
Em seguida, cita o investimento de R$ 40 milhões para o carnaval: "Depois disso vem Lady Gaga, vem Rio Open, vem muitos eventos, também, ligados à COP-30. Muita coisa boa para a gente curtir e promover nesse calendário de grandes eventos do Rio de Janeiro."
Horas após a divulgação do vídeo, Castro privou o seu perfil, tornando a publicação indisponível.

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