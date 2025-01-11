'Ainda estamos nessa luta', diz Deolane Bezerra em live sobre prisão no caso das bets

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra afirmou nesta sexta-feira (10) que o processo no qual responde no âmbito da Operação Integration, ainda não foi arquivado, como ocorreu com o cantor Gusttavo Lima

A investigação mira uma suposta quadrilha de lavagem de dinheiro por meio de jogos de apostas esportivas ilegais e do jogo do bicho. Alvo da operação, Deolane foi presa junto de sua mãe, Solange Bezerra, em setembro do ano passado.

Durante uma live em seu perfil no Instagram nesta sexta, a influenciadora negou as acusações e mostrou papéis, que segundo ela, seriam documentos de comprovantes de pagamento e de impostos de renda declarados. Chorando, indagou o porquê de só ela estar sendo investigada.

Deolane Bezerra em live nesta sexta (10) sobre a investigação da Operação Integration, que culminou em sua prisão e de sua mãe, em setembro de 2024 Crédito: Reprodução/Instagram @dra.deolanebezerra

"Ainda estamos nessa luta tremenda. Mas eu confesso que acredito no Judiciário, mais ainda em Deus porque ele nunca soltou minha mão. Não é a primeira vez que sou ridicularizada em público. Foram 20 dias muito difíceis. Pior momento quando vi que não voltaria pra perto da minha mãe", disse Deolane, que afirmou ainda que tem sofrido por ser chamada de "ex-presidiária".

A advogada afirmou que foi presa por uma injustiça. Segundo Deolane, o que motivou sua prisão foi a compra de um carro de luxo.

"A Deolane foi presa porque comprou um carro. Uma Lamborghini Urus. (...) Eu adquiri um veículo de alto valor, mas não vendi. Em setembro eu juntei petição informando que o veículo estava à disposição da Justiça e não teve decisão sobre isso. Em 29 de novembro eu reiterei que o carro se encontra à disposição", afirmou a influenciadora.

Ela também negou que pagou o veículo de quase R$ 4 milhões em dinheiro em espécie. Na live, ela mostrou papéis que seriam os comprovantes das quatro parcelas que afirma ter pagado.

Ainda de acordo com a advogada, no processo consta que ela comprou o carro sem comprar renda para isso. Deolane disse que declarou seus ganhou no Imposto de Renda.

Afirmou ainda que vive uma vida igual a qualquer outra pessoa que trabalha na internet. Deolane falou que perdeu todos os seus contratos publicitários depois que saiu da prisão.

"Toda hora tenho que provar que não fiz nada. Tudo declarado, tudo feito. Só ano passado paguei quase R$ 10 milhões de impostos. Eles bloquearam todas as minhas contas, perdi todas as publicidades. Sai sem um real. Sai com a conta física e jurídica bloqueada. Fui para a luta e fui para a empresa trabalhar, e desde então venho sobrevivendo disso. Queria saber o motivo de tanta perseguição, motivo de ser somente a Deolane", disse.

A advogada declarou ainda que não é dona da empresa Esportes da Sorte, que seria o alvo da investigação, e que fez apenas trabalhos publicitários para a empresa.

Também afirmou que muitas pessoas questionam o porquê de a mãe dela ter sido presa. Segundo Deolane, a prisão de Solage foi devido a uma conta de um de seus filhos.

"Minha mãe foi presa porque o Caíque jogava no CFP dela. Ele estava viciado numa roleta. As entradas e saídas é ganhando e perdendo. Eu mostrei todos os relatórios de jogos. Ele era menor de idade na época", disse.

A influenciadora finalizou a live dizendo que ressaltando que a vida mudou após a prisão, e afirmou que não consegue mais contratar nem uma "banda de forró", porque ninguém quer ter o nome associado a ela. "Quatro meses que minha vida está parada", disse.

Deolane Bezerra e a mãe Solange foram presas no dia 4 de setembro, no âmbito da Operação Integration contra crimes de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais.

No dia 9 de setembro, a Justiça autorizou que a influenciadora fosse solta, desde que cumprisse medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica. Dois dias depois, ela voltou a ser presa, segundo o Tribunal de Justiça, por ter descumprimento das determinações.