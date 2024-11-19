CPI das bets aprova convocação de Deolane, Jojo e Wesley Safadão para depor

A CPI das Bets votou, nesta terça-feira, (19) a convocação de artistas e influenciadores digitais envolvidos com a promoção de plataformas de apostas virtuais.
Deolane Bezerra, Wesley Safadão, Jojo Todynho e o humorista Tirulipa estão entre os nomes aprovados para convocação. A relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), é uma das que quer ouvir os artistas. "Sua participação é essencial para entender como figuras influentes ajudam a expandir o mercado de apostas e se elas estão cientes dos possíveis danos econômicos e sociais que essa atividade pode causar", disse Soraya, segundo a Senado Notícias.
Alguns empresários investigados por lavagem de dinheiro também estão entre os convocados. O senador Izalci Lucas (PL-DF) pediu a convocação de Deolane Bezerra como testemunha nesse contexto. Ela foi presa em setembro por uma operação que investiga um esquema de lavagem envolvendo jogos ilegais.
A mãe de Deolane, Solange Alves Bezerra, e advogada da influenciadora, Adélia Soares, também foram convocadas a depor. Solange chegou a ser presa com a filha, mas ambas foram liberadas por determinação da Justiça.