Atrizes de 'Chiquititas' e 'Poliana' lamentam morte de Millena Brandão

Atrizes mirins do SBT lamentaram a morte de Millena Brandão, colega que morreu nesta sexta-feira (2), aos 11 anos. Ela estava internada em estado grave em uma UTI deste quinta-feira e teve morte cerebral, de acordo com boletim médico.
Sophia Valverde, de "As Aventuras de Poliana" e "Poliana Moça", lamentou a morte da atriz: "Muito triste. Que Deus esteja consolando a família nesse momento tão difícil."
Giulia Garcia, de "Chiquititas", também mandou seus sentimentos: "Meu Deus! Que Deus conforte o coração dessa família!!". Bela Fernandes, também de "As Aventuras de Poliana", também lamentou: "Misericórdia! Inimaginável a dor dessa família... Que Deus possa confortar o coração de todos."
Millena foi figurante em "A Infância de Romeu e Julieta" e participou da série "Sintonia", na Netflix. Além de atriz, era influenciadora digital e modelo.