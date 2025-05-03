Atrizes de 'Chiquititas' e 'Poliana' lamentam morte de Millena Brandão

Atrizes mirins do SBT lamentaram a morte de Millena Brandão , colega que morreu nesta sexta-feira (2), aos 11 anos. Ela estava internada em estado grave em uma UTI deste quinta-feira e teve morte cerebral, de acordo com boletim médico.

Sophia Valverde, de "As Aventuras de Poliana" e "Poliana Moça", lamentou a morte da atriz: "Muito triste. Que Deus esteja consolando a família nesse momento tão difícil."

Atriz e influenciadora digital estava internada em estado grave Crédito: Gy Alvez via Instagram @millenamboficial

Giulia Garcia, de "Chiquititas", também mandou seus sentimentos: "Meu Deus! Que Deus conforte o coração dessa família!!". Bela Fernandes, também de "As Aventuras de Poliana", também lamentou: "Misericórdia! Inimaginável a dor dessa família... Que Deus possa confortar o coração de todos."