Atriz sul-coreana que morreu aos 24 anos tinha dívida milionária com empresa

Kim Sae-ron acumulou uma dívida de 700 milhões de wons coreanos (aproximadamente R$ 2,7 milhões)

A atriz sul-coreana Kim Sae-ron morreu no domingo, 16, aos 24 anos. Envolvida em um acidente em 2022, ela acumulou uma dívida de 700 milhões de wons coreanos (aproximadamente R$ 2,7 milhões). Segundo o portal coreano The Korea Times, a causa da morte foi confirmada como suicídio.>

Morte levanta discussão sobre bullying e assédio virtual

Após a repercussão da morte da atriz, o cantor e rapper Kino, do grupo de k-pop Pentagon, postou um story do Instagram em que citava o bullying em artistas e a repercussão de comentários negativos.>

"Em dois anos, eu mandei dois amigos queridos para a mesma funerária. Sae-ron deve ter sentido muita saudade do Binnie [Moonbin]. Mal dormi nesses últimos 2 dias. Quantas estrelas mais precisarão partir antes que possamos parar com isso? O que você vê não é tudo. Não há razão para ficar insistindo em rumores sem fundamento, exagerar em histórias irreais ou ficar fazendo em críticas incessantes apenas pela pessoa ser uma figura pública. Sinceramente. Espero que isso não se repita mais. [Sae-ron] Por favor, seja ainda feliz aí. Você sofreu demais.">

O cantor menciona, em parte da postagem, Moonbin, ex-membro do grupo Astro que foi encontrado morto em 2023, aos 25 anos. Ele atuou com Kim Sae-ron no k-drama To Be Continued.>