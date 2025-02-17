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Luto

Atriz sul-coreana Kim Sae-ron é encontrada morta aos 24 anos

Atriz foi encontrada morta por um amigo em seu apartamento em Seongsu-dong, na capital Seul
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 08:40

Atriz sul-coreana Kim Sae-ron é encontrada morta aos 24 anos
Atriz sul-coreana Kim Sae-ron é encontrada morta aos 24 anos Crédito: Reprodução/Instagram
A atriz sul-coreana Kim Sae-ron, 24, foi encontrada morta em Seongsu-dong, na capital Seul, neste domingo (16). De acordo com a polícia, um amigo foi visitá-la e, ao entrar na casa da artista, a encontrou já sem vida. Ele então acionou as autoridades.
As informações são da agência de notícias Yonhap. Segundo as autoridades, os policiais "não encontraram nenhum sinal de crime até o momento" e investigam as possíveis causas da morte.
A atriz iniciou sua carreira em 2009 e se destacou em filmes como "Uma Vida Nova em Folha" (2009) e "O Homem de Lugar Nenhum" (2010). Ela também estrelou produções como "Uma Garota à Porta" (2014) e "The Neighbors" (2012), além da série "Mirror of the Witch" (2016).
Em 2023, estreou na série da Netflix "Cães de Caça", seu último projeto. A atriz fez uma pausa na carreira após ser flagrada dirigindo alcoolizada em 2022.

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