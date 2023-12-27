Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Luto

Ator sul-coreano do filme vencedor do Oscar 'Parasita' morre aos 48 anos

Lee Sun-kyun foi encontrado morto dentro de um carro em um parque central de Seul, na Coreia do Sul; circunstâncias da morte estão sob investigação da polícia
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Dezembro de 2023 às 08:57

Lee Sun-kyun se destacou por interpretar o chefe de uma família rica em
Lee Sun-kyun se destacou por interpretar o chefe de uma família rica em "Parasita". Crédito: Reprodução de Vídeo/Youtube/ RottenTomatoesIndie
O ator sul-coreano Lee Sun-kyun, 48 anos, conhecido pelo papel de destaque no filme vencedor do Oscar Parasita (2019), foi encontrado morto dentro de seu carro em um parque central de Seul, conforme anunciado pelo escritório de emergência da Coreia do Sul. O alerta inicial surgiu quando a polícia descobriu Lee inconsciente em um local não identificado na capital sul-coreana.
Segundo relatos da mídia local, incluindo a agência de notícias Yonhap, a busca pelo ator foi iniciada após a família relatar o desaparecimento, destacando que ele havia saído de casa após deixar uma mensagem que se assemelhava a uma nota de suicídio.
As circunstâncias exatas da morte do ator estão sob investigação da polícia.
Lee Sun-kyun, que se destacou por interpretar o chefe de uma família rica em Parasita, alcançou reconhecimento internacional ao receber o prêmio Screen Actors Guild em 2021 na categoria "elenco para um filme" pelo mesmo papel.
Sua atuação no thriller de ficção científica Dr. Cérebro também lhe rendeu uma indicação ao prêmio de melhor ator no International Emmy Awards no ano anterior.
Antes de sua ascensão internacional com Parasita, Lee já era uma figura familiar nas telas coreanas, com participações em produções aclamadas, incluindo a série dramática Coffee Prince (2007) e os dramas médicos Behind The White Tower (2007), Pasta (2010) e My Mister (2018). / Com AP.

Veja Também

Claudia Alencar é extubada e continua em estado grave, diz filho da atriz

Belo e Gracyanne Barbosa levam marmitas para cruzeiro de Neymar

Whindersson Nunes defende criação de lei em nome de jovem morta por fake news

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Paola Borges e Suellen Perdigão
Suellen Perdigão ganha festa de aniversário surpresa em Vitória
Aplicativo Simples Nacional
Simples Nacional, entre a carga tributária e a sobrevivência empresarial
Sede da Apex Empresarial
Crise na Apex: a gota d'água, a dívida de quase R$ 1 bi e a blindagem na Justiça

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados