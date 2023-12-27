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Claudia Alencar é extubada e continua em estado grave, diz filho da atriz

Filho Yann Hatchuel afirmou que mãe continua na UTI, mas disse que os exames clínicos apresentam melhoras. Atriz foi internada com uma infecção bacteriana
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Dezembro de 2023 às 08:09

Claudia Alencar, atriz
Claudia Alencar, atriz Crédito: Reprodução @claudiaalencaroficial
A atriz Claudia Alencar, de 73 anos, está internada em uma hospital da zona sul do Rio de Janeiro desde o dia 17, por conta de uma infecção bacteriana. À revista Quem, o filho da artista, Yann Hatchuel, contou que ela foi extubada na manhã desta terça-feira, 26, mas o estado de saúde continua grave.
"A última atualização que tive é que extubaram ela hoje de manhã e estão esperando para ver como vai reagir. O estado dela ainda é grave e ela segue na UTI, mas os exames clínicos continuam a apresentar melhoras. Ainda precisamos esperar o resultado novo da cultura que deve sair em três dias", disse ele.
O Estadão tentou contato com Yann, que vive nos Estados Unidos, para comentar sobre o estado de saúde de Claudia, saber se teve outra atualização e se ele conseguiu uma passagem aérea para vir ao Brasil. Até o momento desta publicação, não teve resposta. O espaço segue aberto.
Ela passou por cirurgia na coluna lombar neste domingo, 24, e, segundo a assessoria da artista, o procedimento foi bem-sucedido, mas o estado de saúde ainda é grave. "Está difícil, mas ela é muito guerreira", disse ao Estadão Yann Hatchuel, no sábado, 23.
Claudia fez uma série de trabalhos na TV ao longo das décadas de 1980, 1990 e 2000. Um dos seus personagens de maior destaque foi Laura, em Tieta (1989), escrita por Aguinaldo Silva e baseada no clássico homônimo do escritor baiano Jorge Amado.
O próximo trabalho de Claudia será em Beleza Fatal, novela produzida pela HBO Max com previsão de estreia para o próximo ano. O elenco também conta com nomes como Camila Pitanga, Camila Queiroz e Reynaldo Gianecchini. Seu último papel na TV foi participação na novela Rock Story, exibida no horário das 19h pela TV Globo.

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