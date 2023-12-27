Claudia Alencar é extubada e continua em estado grave, diz filho da atriz

Claudia Alencar, atriz Crédito: Reprodução @claudiaalencaroficial

A atriz Claudia Alencar, de 73 anos, está internada em uma hospital da zona sul do Rio de Janeiro desde o dia 17, por conta de uma infecção bacteriana. À revista Quem, o filho da artista, Yann Hatchuel, contou que ela foi extubada na manhã desta terça-feira, 26, mas o estado de saúde continua grave.

"A última atualização que tive é que extubaram ela hoje de manhã e estão esperando para ver como vai reagir. O estado dela ainda é grave e ela segue na UTI, mas os exames clínicos continuam a apresentar melhoras. Ainda precisamos esperar o resultado novo da cultura que deve sair em três dias", disse ele.

O Estadão tentou contato com Yann, que vive nos Estados Unidos, para comentar sobre o estado de saúde de Claudia, saber se teve outra atualização e se ele conseguiu uma passagem aérea para vir ao Brasil. Até o momento desta publicação, não teve resposta. O espaço segue aberto.

Ela passou por cirurgia na coluna lombar neste domingo, 24, e, segundo a assessoria da artista, o procedimento foi bem-sucedido, mas o estado de saúde ainda é grave. "Está difícil, mas ela é muito guerreira", disse ao Estadão Yann Hatchuel, no sábado, 23.

Claudia fez uma série de trabalhos na TV ao longo das décadas de 1980, 1990 e 2000. Um dos seus personagens de maior destaque foi Laura, em Tieta (1989), escrita por Aguinaldo Silva e baseada no clássico homônimo do escritor baiano Jorge Amado.