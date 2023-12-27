Eliezer revela que ele e Viih Tube estão tentando ter filho: 'Faz teste toda semana'

Primeira filha de Viih Tube e Eliezer, Lua nasceu em 9 de abril Crédito: Estúdio Thalita Castanha

O ex-BBB Eliezer compartilhou com seus seguidores que está tentando ter um segundo filho junto à esposa, a ex-BBB e influenciadora Viih Tube. Ele abriu uma caixinha de perguntas no Instagram na noite desta terça-feira (26) e disse que a esposa faz testes de gravidez semanalmente.

Os dois são pais de Lua, bebê de oito meses. "Tem muita coisa que a gente não mostra aqui", disse ao ser questionado se o casal pretendia ter outro filho logo.

Ele, então, revelou: "A Viih faz testes de gravidez de farmácia toda semana praticamente. Toda semana ela fala 'acho que tô grávida'", escreveu. "Por isso, o pai dela deu um teste de gravidez de Natal pra ela."

Depois, um seguidor perguntou se eles são casados e Eliezer disse que sim. "Só não fizemos festa porque casamos duas semanas antes da Lua nascer. Mas a festa vem. Vocês conhecem a Vitória, né."