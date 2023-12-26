Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nascimento

MC Mirella dá à luz Serena, filha com Dynho Alves

Antes do início do trabalho de parto, Mirella e Dynho anunciaram que deram a uma amiga a função de contar para os fãs quando Serena nascesse
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Dezembro de 2023 às 15:18

Mc Mirella está grávida de filha de Dynho Alves
Dynho Alves e MC Mirella Crédito: Reprodução/Instagram
Nasceu nesta terça-feira (26) Serena, filha de MC Mirella (25) e Dynho Alves (28). A criança nasceu na Maternidade São Luiz, em São Paulo. A artista deu entrada na unidade na noite de segunda-feira (25), após a liberação do tampão mucoso que fica no colo do útero.
A notícia foi divulgada por outra influenciadora. Antes do início do trabalho de parto, Mirella e Dynho anunciaram que deram a uma amiga a função de contar para os fãs quando Serena nascesse.
Horas antes, por meio do Instagram, ela confirmou que precisou tomar anestesia para aliviar a dor. "Apelei para a anestesia. Quando o negócio estava com três dedos [de dilatação]... Meu Deus do céu! A dor. Enfim, estou me anestesiando."
No começo da semana passada, a famosa compartilhou um vídeo com exercícios para estimular o parto. "Eu não aguento mais (...) nasce, Serena."
Quando a bolsa estourou, Dynho elogiou Mirella no Instagram. "Não está sendo nada fácil, a madrugada inteira passando dor. Mas foi muito forte o tempo todo, e cada vez percebo a força que ela tem", escreveu.

Veja Também

Pedrinho, que inspirou o hit 'Acorda, Pedrinho', morre em Curitiba

Após briga dos filhos com Graciele Lacerda, família Camargo passa Natal separada

Maíra Cardi e Primo Rico se casam e defendem comunhão total de bens: "Princípio bíblico"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Bebê
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados