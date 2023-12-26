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Morte

Pedrinho, que inspirou o hit 'Acorda, Pedrinho', morre em Curitiba

Inspiração do hit 'Acorda, Pedrinho' de 2022, Pedro Domingos do Prado morreu aos 65 anos em Curitiba. A notícia da morte foi divulgada pela banda Jovem Dionisio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Dezembro de 2023 às 09:55

Pedrinho com a banda Jovem Dionisio
Pedrinho com a banda Jovem Dionisio Crédito: Reprodução/Instagram
Inspiração do hit 'Acorda, Pedrinho' de 2022, da banda Jovem Dionísio, Pedro Domingos do Prado, o Pedrinho, morreu aos 65 anos em Curitiba (PR).
A notícia da morte foi divulgada pela banda Jovem Dionisio em uma rede social. "Pedrinho com toda certeza foi o canalizador de todo esse carinho que o bar oferece. Qualquer pessoa que pisou lá dentro e conversou um pouco com ele sabe disso. As diversas histórias que já ouvimos (e as que ainda não ouvimos) confirmam o tamanho da falta que ele fará para todos nós."
A banda Jovem Dionísio escreveu a música como uma homenagem ao dono do bar que costumavam frequentar. "A primeira ideia era falar sobre as pessoas no bar. Mas seguimos o 'Acorda Pedrinho' por uma ocasião em que chegamos no local e aconteceu um campeonato de sinuca. Vimos que o dono ficou em terceiro lugar e ficamos impressionados. Ele só dormia, despertava e jogava", explicou a banda a Zeca Camargo e entrevista ao UOL.
O UOL procurou a Prefeitura de Curitiba para informações sobre as circunstâncias da morte. Este texto será atualizado quando houver resposta.

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