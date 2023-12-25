Ana Clara, DJ Matt D e PA: confira os famosos que passaram o Natal no ES

Ana Clara e PA são alguns famosos que passaram o Natal no ES Crédito: Reprodução/Instagram/@anaclaraac/@iampauloandre

Natal é tempo de família. Por isso, muitos capixabas famosos marcam presença no Espírito Santo nessa época do ano. Alguns já moram por aqui - o que fica ainda mais fácil para celebrar -, mas outros fazem questão de passar essa data perto dos pais, tios e avós.

Só que além deles, também tem gente que namora capixaba, como é o caso da ex-BBB Ana Clara, que passou o dia 24 de dezembro no ES.

Confira abaixo a lista dos famosos que passaram o Natal no ES:

ANA CLARA E PAPITO

Nossa lista começa com a ex-BBB Ana Clara. A apresentadora fez questão de passar o Natal em Vitória com a família do seu namorado, Bruno Tumoli. Até o ‘Papito’ acompanhou a filha em terras capixabas. No Instagram, a ruiva publicou uma série de fotos mostrando como foi o jantar especial no ES.

LUCAS BISSOLI

O ex-BBB Lucas Bissoli também postou algumas fotos do seu Natal. Ao lado da mãe, Evandra Bissoli, o estudante de medicina compartilhou alguns registros da noite deste domingo (24), em Vila Velha, onde mora atualmente.

DJ MATT D

O produtor musical DJ Matt D é outro famoso que esteve no ES para celebrar o Natal. Um pouco mais discreto, o capixaba - que mora em São Paulo - apenas postou um storie revelando sua localização em Vitória. Nascido e criado na região de São Pedro, na capital, Matheus de Jesus Almeida, lançou recentemente seu primeiro álbum de estúdio “Medo É Só Ilusão”. “O álbum fala da minha história de vida, desde Vitória até São Paulo”, contou para HZ.

DJ Matt D divulgou uma foto em Vitoria, neste domingo (24) Crédito: Reprodução/Instagram/@djmattd

PAULO ANDRÉ (PA)

Paulo André, o PA, curtiu o Natal em família no Espírito Santo. O atleta divulgou um registro com os pais, o irmão e o sobrinho, na noite deste domingo (24). Todos optaram por usar looks com a cor vermelha para celebrar a data. Teve até direito a uma ligação para os amigos de confinamento Pedro Scooby e Douglas Silva.

PA fez uma ligação na noite de Natal para Douglas Silva e Pedro Scooby Crédito: Reprodução/Instagram/@iampauloandre

GIZELLY BICALHO

Direto de Presidente Kennedy, Sul do Espírito Santo, a advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho, compartilhou algumas fotos do seu Natal em família. “Viva Jesus! Feliz Natal, instafriends”, escreveu na postagem. A musa decidiu celebrar a data com um vestido longo e salto alto vermelhos. Ela também juntou a mulherada para fazer um registro em frente a mesa da ceia.

ARTHUR PICOLI

O nosso Arthur Picoli de Conduru é outro ex-BBB capixaba que veio passar a noite do dia 24 de dezembro na terra natal. O famoso compartilhou alguns stories no Sul do Estado, onde assistiu a uma missa antes de ir para casa e celebrar o Natal em família. Após a ceia, Picoli ainda aproveitou para curtir um show com alguns amigos.

Arthur Picoli passou o Natal no Espírito Santo e curtiu com os amigos Crédito: Reprodução/Instagram/@arthurpicoli

ALEMÃO DO FORRÓ

O Rei do Forró capixaba, Alemão do Forró, aproveitou bastante o Natal em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O músico reuniu a família para fazer uma ceia bem bonita e repleta de amor. Será que o cantor deu alguma ‘palinha’ ou só relaxou no feriado?

ANDRÉ MARTINELLI

Finalizando a nossa lista, o ex-No Limite e ex-BBB André Martinelli também celebrou a data no Estado. Capixaba de Vitória, o influenciador compartilhou alguns registros com a família em casa na noite deste domingo (24). “Tio Dé em ação”, disse André após postar um vídeo brincando com as crianças da família.