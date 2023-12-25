Ana Maria brinca com aposentadoria, mas pede mais tempo de programa em 2024

Ana Maria Braga no "Mais Você" Crédito: Reprodução/Rede Globo

Ana Maria pediu mais tempo de 'Mais Você' no ano que vem, quatro dias depois de brincar com uma possibilidade de se aposentar. No programa desta segunda (25), ela recebeu o cantor Junior Lima.

"Você viu como passa rápido? Eu acho tão rápido esse negócio meu, eu vou pedir mais tempo! Pro Roberto, pro Paulinho, eu quero mais tempo, diretor", disse a apresentadora.

Junior Lima incentivou a apresentadora. "Libera aí mais um tempinho pra gente", afirmou o cantor, que recebeu depoimentos da irmã Sandy, do pai Xororó e da esposa Mônica Benini em homenagem no programa.

'Mais Você' hoje tem 1h10 de duração, contando com os intervalos comerciais. O programa está no ar desde outubro de 1999.