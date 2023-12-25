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'Tento preservá-los', diz Junior Lima sobre não mostrar os rostos dos filhos

Pai de Otto e Lara afirma que por causa das redes sociais existe também a questão da segurança
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Dezembro de 2023 às 15:43

Ele reconhece também ter sofrido com o fim da dupla Sandy & Junior, em 2007: 'Foi difícil entender'
Ele reconhece também ter sofrido com o fim da dupla Sandy & Junior, em 2007: 'Foi difícil entender' Crédito: Reprodução/Globo
A primeira parte do primeiro álbum de Junior Lima foi lançada recentemente. Enquanto a segunda parte do trabalho "Solo" tem a previsão de chegar ao mercado no início de 2024, o cantor curte o maior tempo possível a sua família. A rotina de shows e viagens de uma prevista turnê, que irá rodar o Brasil, deixa o caçula de Xororó e Noely tenso por causa dos filhos Otto, 7 anos, e Lara, de 2. Junior nunca ficou tanto tempo longe dos herdeiros.
Em entrevista ao Mais Você, da Globo, o cantor falou sobre a decisão de não mostrar os rostos dos filhos em público. "Tento preservá-los para ter uma vida mais tranquila. Não me arrependo da exposição que tivemos (no início da dupla com a irmã Sandy), mas, hoje em dia, com redes sociais, é uma questão até mesmo de segurança", destacou o cantor.
Junior também falou sobre a decisão que ele e Sandy tomaram em 2007 de encerrar a dupla. O músico contou ter sofrido. "Foi difícil entender o que era isso, o que estava acontecendo. Era uma certeza muito grande, um movimento certo. Não imaginava o que viria pela frente e, olhando para trás, estávamos certinhos", começou.
Ele prosseguiu: "Foi importante se desfazer desse trabalho para abrir espaço nas nossas vidas para outras coisas. A gente tinha muitas vontades e havia a necessidade desse rompimento. E, de lá para cá, foi bom para a construção da minha maturidade, da vida adulta", completou.

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