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Belo e Gracyanne Barbosa levam marmitas para cruzeiro de Neymar

Casal pretende manter a alimentação saudável no evento de três dias do jogador em alto mar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Dezembro de 2023 às 08:20

Gracyanne Barbosa e Belo levam várias comidinhas fitness para o navio de luxo de Neymar
Gracyanne Barbosa e Belo levam várias comidinhas fitness para o navio de luxo de Neymar Crédito: Reprodução/Instagram
Uma das atrações musicais do cruzeiro de Neymar, o cantor Belo levou Gracyanne Barbosa para o evento, que começa nesta terça-feira (26) e o casal deu provas que não vai cair em tentações gastronômicas na embarcação. Eles levaram marmitas para o navio de luxo.
Gracyanne foi quem contou a novidade durante o trajeto do Rio até Santos no helicóptero de Neymar. A musa fitness, que sempre manteve a alimentação regrada e, por isso, tem o costume de carregar marmitas para eventos e festas, surpreendeu seus seguidores dedurando o companheiro.
"Ele se rendeu a marmita. Pessoa que anda com marmita do doce sem açúcar. Olha aqui: cheesecake sem lactose", disse a influenciadora fitness enquanto filmava o marido. "Uma delícia. A comidinha está aqui guardadinha", disse Belo. Gracyanne deu a entender que levou outras guloseimas e guardou na geladeira da cabine do casal.
O cruzeiro "Ney em Alto Mar" acontece entre os dias 26 e 29 de dezembro e parte do porto de Santos, no litoral de São Paulo, e fará uma parada em Búzios, na região dos Lagos no Rio de Janeiro e volta para a cidade paulista. Entre as atrações musicais, estão confirmadas as apresentações de Péricles, Belo, MC Guimê, Suel e Poze do Rodo.

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